Detenida tras herir con una cachava en la cabeza y romper un brazo a una conocida en El Alisal

Un policía nacional fuera de servicio ha detenido a una mujer por golpear con una cachava a otra, conocida suya, a la que provocó una herida sangrante en la cabeza y fractura del brazo izquierdo.

La sospechosa ha sido arrestada como presunta autora de un delito de lesiones ocurrido en El Alisal de Santander en la tarde del pasado 17 de septiembre, ha informado este viernes la Policía Nacional.

Según ha indicado en un comunicado, un efectivo del Cuerpo circulaba con su vehículo por la zona de los hechos cuando observó cómo una mujer se bajaba de forma "precipitada" de un turismo y con una cachava, lo que le hizo sospechar que podría suceder algo.

Así, detuvo su automóvil en un lugar sin peligro para la circulación y fue corriendo hacia donde había visto dirigirse a la mujer, localizando delante de un comercio a la víctima, tirada y ensangrentada.

El agente comprobó que la sospechosa huía del lugar a la carrera con la cachava, por lo que llamó al 091 para pedir apoyo policial y servicios sanitarios. Tras esto, y toda vez que la víctima estaba siendo asistida por varias personas, inició la persecución de la presunta agresora y vio cómo arrojaba el bastón entre unos setos.

La alcanzó unos metros después, se identificó como policía nacional y permaneció con ella hasta la llegada de las patrullas comisionadas.

Después, la sospechosa fue trasladada a la comisaría y pasó a disposición judicial, quedando en libertad y con una orden de alejamiento de la víctima, que tuvo que ser evacuada a Urgencias del Hospital Valdecilla.