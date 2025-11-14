Detenida la empleada doméstica de una mujer de 84 años por robarle 8.500 euros en joyas

La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación “JOYARGO”, ha procedido a la detención de una mujer de 59 años y residente en Santander, como presunta autora de un delito de hurto de joyas en la vivienda en la que trabajaba como empleada doméstica en la localidad de Muriedas.

La presunta ladrona se aprovechó de la situación de confianza con la víctima, una mujer de 84 años de edad.

A finales del mes octubre, la Guardia Civil de Camargo inició una investigación a raíz de la denuncia por el hurto de joyas en el interior de una vivienda, entre ellas anillos de oro con brillantes, collares y juegos de pendientes, valorados en 5.500 euros.

Durante la investigación, los agentes obtuvieron informaciones que apuntaban como presunta autora de los hechos a la trabajadora del hogar que la víctima tenía contratada. Estas pesquisas permitieron saber que la sospechosa había vendido joyas desde el año 2024 en un establecimiento de compraventa de oro.

De las indagaciones realizadas se pudo averiguar, que la presunta autora había vendido además de las joyas denunciadas, otras que posteriormente fueron reconocidas por la víctima como suyas, ascendiendo el valor total de lo sustraído a 8.500 euros.

Finalmente, y por estos hechos, en el presente mes de noviembre, la Guardia Civil detuvo a la mujer trabajadora doméstica, como presunta autora de un delito de hurto en el interior del domicilio donde trabajaba