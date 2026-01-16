La derrota del Racing contra el Barça en Copa no empaña una noche mágica en El Sardinero

La derrota del Racing contra el Barça 0-2 en octavos de Copa no ha empañado una noche mágica en Los Campos de Sport del Sardinero, en la que la afición se volcado con el equipo verdiblanco.

Y es que los racinguistas se han dejado la voz y han mantenido la ilusión hasta el final del duelo, en el que el sueño ha estado muy cerca en buena parte del encuentro, con cánticos como "Sí se puede", "Y dale, y dale, y dale Racing dale", "A por ellos" o "Ahora más que nunca, Racing Santander".

Incluso tras la derrota La Gradona ha animado a los jugadores, a los que ha dirigido el tradicional mensaje "Una ilusión nos persigue, a Primera División".

El partido, al que han asistido 22.481 espectadores --lleno técnico--, ha comenzado con 15 minutos de retraso para favorecer a toda la afición a acceder al campo.

Y es que, además de las colas de coches que se han formado en las diferentes vías para llegar al campo, a 50 minutos para el inicio del encuentro las puertas del estadio continuaban cerradas, lo que ha levantado críticas entre los asistentes, en un momento, además, en el que estaba jarreando.

Previamente al duelo, desde las gradas se han cantado cánticos tradicionales como 'Santander la Marina' y la 'Fuente del Cacho', que ha sonado al mismo tiempo en el que los jugadores racinguistas hacían el pasillo a los blaugranas, por su victoria en la Supercopa.

Fuegos artificiales para recibir al Racing

Miles de aficionados racinguistas, procedentes de todos los rincones de Cantabria, se han concentrado desde primera hora de esta tarde en los alrededores de los Campos de Sport de El Sardinero para animar a su equipo, casi 14 años después de su último duelo, el 11 de marzo de 2012, que ganaron los visitantes por 0-2, y que fue el último año del Racing en Primera División.

Los primeros en llegar al estadio han sido los jugadores del Barça, que han sido recibidos con silbidos y las luces de las linternas de los móviles encendidas, sobre las 19.04 horas. Uno de los más aclamados ha sido Pedri.

Entre los asistentes se encontraban seguidores de ambos bandos. Los culés han portado pancartas en las que solicitaban a algunos jugadores una foto o una camiseta, cuyos gritos se entremezclaban con los de los racinguistas, que vitoreaban "vamos dale Racing, vamos campeón".

A continuación han llegado al campo en autobús los jugadores del Racing, sobre las 19.50 horas --más de media hora después de lo previsto y justo en el momento en el que se ha puesto a llover--, los cuáles han sido recibidos con fuegos artificiales, bengalas y bajo el grito "Sí se puede".