El curso arrancará en Cantabria con 83.700 alumnos y con los centros como espacios "libres del uso" de móvil

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha informado sobre los datos más relevantes del curso 2025/2026, que se inicia el próximo lunes para unos 83.700 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial en régimen presencial, mientras que el alumnado de ESO, Bachillerato y FP hará lo propio a partir del 11 de septiembre.

Una cifra, que manifiesta un año más, la pérdida de alumnos-unos 3.000 menos- que el curso pasado, bajada que se hace especialmente notable en los tramos de entrada al sistema educativo, y que consolida una tendencia que se “hace sensible en Infantil y Primaria, pero que, comienza a darse en Secundaria, una situación que comienza a trasladarse a todo el sistema educativo y que es una tónica en todo el país”, según ha manifestado Silva.

Por lo que se refiere a la plantilla docente pública este año asciende 8.445 efectivos, cifra que se mantiene prácticamente igual a la del curso pasado, pese a la pérdida de alumnado lo que, en su opinión, pone a las claras el “compromiso” del Gobierno con este recurso, pese a la bajada del alumnado, ya que constituye “el diferencial” del servicio educativo. Tal y como ha explicado el titular de Educación, este número de docentes supone de facto un aumento de recursos humanos en los centros educativos, “pues está acreditada una disminución de unas 40 unidades escolares respecto al curso anterior, provocada por el descenso de la natalidad”.

Transporte y comedores escolares

Este curso funcionará en Cantabria 520 rutas de transporte escolar con una previsión de transporte de 15.983 alumnos, lo que supone un gasto superior a los 20,5 millones de euros y que significan un importante esfuerzo para los cántabros, con un gasto diario de 117.800 euros.

Además, se pondrán en marcha nuevas rutas para etapas postobligatorias en los siguientes 12 ayuntamientos: Cabezón de la Sal, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Arnuero, Reocín, Villaescusa, Noja, Santa María de Cayón, San Vicente de la Barquera, Suances, Puente Viesgo y Guriezo. Un aspecto que ha resaltado el consejero, de forma especial, al tratarse de una comunidad que tiene el 80% de la población en el 10% del territorio y un gran número de centros educativos en el ámbito rural.

Respecto a los comedores escolares, funcionarán 132 comedores escolares, y el número de comensales previsto es de 11.000, de los cuáles les 6.200, casi el 60%, tienen derecho a beca total o parcial. La inversión de la Consejería en comedores escolares supone un gasto aproximado de 4.250.000 euros.

Orden regulatoria del uso de los móviles

Hoy se publica en el BOC la orden que regula el uso de dispositivos digitales en los centros educativos, móviles y relojes inteligentes, y que sustituye a las instrucciones específicas dictadas el pasado curso escolar, con la recomendación general de restringir su uso.

Al objeto de combatir las consecuencias negativas que para el rendimiento escolar puede tener el abuso de la exposición a las pantallas digitales se ha elaborado una orden que incide en el carácter “excepcional” del uso de dispositivos móviles, vinculada a motivos personales y al proyecto educativo, y destaca el protagonismo del Consejo Escolar de cada centro para su regulación, así como el compromiso de la Consejería en el uso saludable de dispositivos electrónicos, no sólo del alumnado, sino también del profesorado y familias. “Confiamos en que evolucione como en cursos anteriores y logremos consolidar este modelo”, ha apuntado.

En su relato de las novedades que incluye el próximo curso escolar el consejero ha situado a la inclusión educativa como principio rector dentro de todas las actuaciones en el ámbito educativo. En correspondencia con una creciente complejidad de la realidad educativa, la Consejería sigue apostando por la creación de estructuras especializadas y altamente cualificadas capaces de dar respuesta a esa complejidad, “apostamos no sólo cuantitativamente, sino por el ámbito de la especialización”, ha incidido, al tiempo que ha defendido como apuesta “tener muchos recursos todo el tiempo y el traslado de algunos recursos especializados allá donde se necesiten”.

Para ello se han reforzado los nuevos equipos de orientación creados el pasado curso académico: el equipo específico de orientación del alumnado con trastorno del espectro autista, un equipo de orientación específico de altas capacidades, el equipo específico de orientación a las enseñanzas de Formación Profesional, enseñanzas de personas adultas y de régimen especial, que pasan de contar con 11 orientadores a 14 en el nuevo curso, y que llegarán a más de 25 centros.