Cuatro heridos en un accidente de dos vehículos en la autovía A-8 en Entrambasaguas

Cuatro personas han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en el punto kilométrico 198 de la autovía A-8, a la altura de Entrambasaguas. Todas han sido trasladadas a un centro hospitalario.

Una de ellas, además, ha tenido que ser excarcelada por los bomberos del Ayuntamiento de Santander que intervinieron a requerimiento del Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria, según han informado en su red social 'X'.

El siniestro se ha producido cerca de las 15.30 horas y hasta el lugar también se ha movilizado a sanitarios del servicio 061 y Guardia Civil.