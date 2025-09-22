Actuación de los bomberos de Santander

Cuatro heridos en un accidente de dos vehículos en la autovía A-8 en Entrambasaguas

Una de ellas, además, ha tenido que ser excarcelada por los bomberos del Ayuntamiento de Santander

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Cuatro heridos en un accidente de dos vehículos en la autovía A-8 en Entrambasaguas
Cuatro heridos en un accidente de dos vehículos en la autovía A-8 en Entrambasaguas | https://x.com/BombSantander

Cuatro personas han resultado heridas este domingo en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos en el punto kilométrico 198 de la autovía A-8, a la altura de Entrambasaguas. Todas han sido trasladadas a un centro hospitalario.

Una de ellas, además, ha tenido que ser excarcelada por los bomberos del Ayuntamiento de Santander que intervinieron a requerimiento del Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria, según han informado en su red social 'X'.

El siniestro se ha producido cerca de las 15.30 horas y hasta el lugar también se ha movilizado a sanitarios del servicio 061 y Guardia Civil.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer