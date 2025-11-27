Cuándo se encienden las luces de Navidad en Torrelavega 2025: una verbena navideña y reparto de chocolate

Torrelavega iniciará la temporada navideña con un programa festivo que incluye actividades para toda la familia y el tradicional encendido de las luces en la Plaza Mayor.

A qué hora tendrá lugar el encendido navideño en Torrelavega

La programación comenzará a las 17:00 horas e incluyen hinchables, talleres, actuaciones musicales y la actuación de la orquesta Titanium Show.

Desde las 17:00 hasta las 20:00 horas, se podrán disfrutar hinchables instalados en la Plaza Baldomero Iglesias, así como talleres y pintacaras en la Plaza Mayor para los más pequeños.

A las 20:00 horas está previsto el encendido navideño, que será protagonizado por la Asociación Una Sonrisa. En este acto también participará el Coro Infantil y Juvenil de la Sociedad Coral de Torrelavega y se ofrecerá chocolate caliente a todos los asistentes para animar la velada.

Además, a las 21:00 horas la velada festiva continuará con una verbena navideña en la Plaza Baldomero Iglesias a cargo de la Orquesta Titanium Show, que pondrá el ritmo para cerrar una tarde familiar llena de ambiente navideño.

Una iluminación participativa

La iluminación de las calles incluye la instalación de 129 figuras diseñadas y realizadas por los niños de los colegios municipales en años anteriores. También se mantiene la ya tradicional instalación de 400 metros de cortina para iluminar las calles Serafín Escalante y Consolación o la iluminación de la Avenida España con más de 5.500 metros de cortina luminosa.

Además, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un Photocall con los números led "2025/6" a ubicar en La Llama frente a la nueva sede municipal (antigua Cámara de Comercio), se ha instalado también otro Photocall formado por una bola led de gran tamaño en la Avda. de España y otro más de gran tamaño con forma de trineo en la Plaza Mayor.

Por último, el ayuntamiento ha dado a conocer que también se iluminarán las dos palmeras situadas a la entrada del edificio del Centro municipal de formación de Torrelavega (la escuela taller) situado en Barreda.