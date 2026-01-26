El crucero Spirit of Discovery parte hacia Las Palmas tras atracar en Santander más tiempo del previsto

El crucero Spirit of Discovery ha partido a las 23.10 horas de este domingo hacia Las Palmas de Gran Canaria, tras permanecer atracado en Santander más tiempo de lo previsto debido al temporal.

En concreto, el buque, en el que viajan 878 pasajeros, la mayoría británicos, y 511 tripulantes, debía de haber tomado rumbo hacia las Islas en la madrugada del sábado al domingo. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a que el litoral cántabro se encontraba en aviso rojo (peligro extraordinario).

El Spirit of Discovery, de la naviera SAGA y consignado por Pérez y Cía. Group, es el primer crucero que visita el Puerto de Santander este año.

Por otro lado, la alerta por fenómenos costeros adversos también afectó este domingo a un barco de tráfico rodado, atracado en el muelle de Raos 9, que tuvo que ser remolcado sobre las 14.00 horas y fue trasladado al muelle de la margen norte, han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) a Europa Press.