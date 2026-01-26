Temporal marítimo en Cantabria

El crucero Spirit of Discovery parte hacia Las Palmas tras atracar en Santander más tiempo del previsto

Remolcan un barco de tráfico rodado en el muelle de Raos 9

Suspendida la circulación ferroviaria entre Cabezón de la Sal y Llanes y de Orejo y Carranza

Europa Press

Santander |

Crucero Spirit of Discovery
Crucero Spirit of Discovery | Autoridad Portuaria de Santander

El crucero Spirit of Discovery ha partido a las 23.10 horas de este domingo hacia Las Palmas de Gran Canaria, tras permanecer atracado en Santander más tiempo de lo previsto debido al temporal.

En concreto, el buque, en el que viajan 878 pasajeros, la mayoría británicos, y 511 tripulantes, debía de haber tomado rumbo hacia las Islas en la madrugada del sábado al domingo. Sin embargo, no pudo hacerlo debido a que el litoral cántabro se encontraba en aviso rojo (peligro extraordinario).

El Spirit of Discovery, de la naviera SAGA y consignado por Pérez y Cía. Group, es el primer crucero que visita el Puerto de Santander este año.

Por otro lado, la alerta por fenómenos costeros adversos también afectó este domingo a un barco de tráfico rodado, atracado en el muelle de Raos 9, que tuvo que ser remolcado sobre las 14.00 horas y fue trasladado al muelle de la margen norte, han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) a Europa Press.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer