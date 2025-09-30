El Consejo de Ministros autorizar la licitación de las primeras obras de la integración ferroviaria en Santander

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, un contrato con un valor estimado de 41,5 millones de euros (IVA incluido) para ejecutar las primeras obras del proyecto de integración del ferrocarril en Santander que consisten en el desvío y estación provisional de la red de ancho ibérico en la estación de la capital de Cantabria.

Los trabajos comprenden fundamentalmente el desvío de las vías convencionales, lo que permitirá, junto con las del nuevo edificio de oficinas de uso ferroviario, liberar los espacios necesarios para ejecutar el resto de las obras contempladas en el convenio suscrito por el Ministerio, a través de Adif y Renfe; el Gobierno de Cantabria; y el Ayuntamiento de Santander.

Estos trabajos se ajustan a los compromisos establecidos en la última comisión de seguimiento del convenio, al igual que las obras del nuevo edificio de oficinas de uso ferroviario, que se licitarán próximamente.

Ambas actuaciones serán íntegramente financiadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, al suponer mejoras funcionales y operativas para la infraestructura ferroviaria.

Por su parte, Transportes, también mediante los trabajos de Adif, avanza en la redacción del proyecto de modernización y ampliación del edificio de viajeros de la estación, que financiará íntegramente, como del proyecto de reordenación de espacios dentro del complejo ferroviario, cofinanciada por Adif, el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional.

Arranque de un proyecto "transformador y necesario" para Santander

La alcaldesa Gema Igual se ha mostrado satisfecha con los avances en el proyecto de la integración ferroviaria que ha conocido a través del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente: la autorización por parte del Consejo de Ministros de la licitación de la situación provisional de las vías (desvío y estación provisional de la red convencional) por un presupuesto de 41,5 millones.

Igual ha asegurado que este paso supone el arranque de un proyecto transformador y necesario para Santander, especialmente para los vecinos del entorno, y ha añadido que espera que el nuevo edificio de oficinas de uso ferroviario se licite igualmente a la mayor brevedad para que ambas obras puedan comenzar en 2026 de acuerdo con los compromisos establecidos.

“Estamos en el primer paso de la integración con la licitación de estos primeros trabajos que van a hacer posible que se liberen los espacios necesarios para ejecutar el resto de las obras contempladas en el convenio suscrito por Adif, Renfe, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander”, ha señalado.

Las obras de reordenación ferroviaria de Santander supondrán una inversión de 329,62 millones de euros por parte de las tres administraciones implicadas en el proyecto.

Contemplan actuaciones para cubrir las vías y andenes desde la cabecera hasta la pasarela peatonal que conecta las calles Alta y Castilla; la integración de los servicios de viajeros en un único edificio; la reordenación de espacios y la construcción del nuevo edificio de oficinas; la mejora de la seguridad ferroviaria; la liberación de 36.000 metros cuadrados para espacios verdes, y la construcción de un aparcamiento en superficie de 380 plazas.