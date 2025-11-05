El Consejo de la Juventud denuncia el silencio impuesto a la juventud en la futura Ley de Vivienda de Cantabria

El Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC) denuncia el veto a su participación en la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Parlamento de Cantabria.

Con los votos del Grupo Popular y el apoyo de Vox se ha impedido la intervención de la juventud asociada, sindicatos, asociaciones vecinales y plataformas antidesahucio, mientras se garantiza la comparecencia de la plataforma “anti-ocupación” y de entidades del sector inmobiliario.

Según el CJC, este filtro selectivo distorsiona la opinión pública y vacía de sentido una ley que impactará directamente en la independencia de vivienda de los jóvenes de Cantabria, que ya están muy afectados.

Un llamamiento a la rectificación

Tras las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Juan José Alonso, quitando importancia a las aportaciones de estos colectivos, el CJC recuerda que “la representación social no es delegable y que negar la palabra a las organizaciones es una falta de respeto al trabajo que realizan”.

“Instamos a los partidos a garantizar un debate inclusivo y plural que escuche a quienes llevan años aportando datos y experiencia sobre el problema de la vivienda”, ha mencionado el presidente del Consejo, David Sanjuan, añadiendo además que “la juventud tiene derecho a ser escuchada y tenida en cuenta, máxime tras la reciente aprobación de la Ley de Juventud”.

“Sería una contradicción inaceptable que el partido que gobierna y aprobó esa norma ahora nos niegue la voz en la política de vivienda. Estaremos, con voz propia, para que el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada sea una realidad”, afirma Sanjuan.

El Consejo subraya su trayectoria como impulsor de diagnósticos periódicos sobre emancipación juvenil junto al Consejo de la Juventud de España, por lo que “no valorar ese conocimiento, junto con la experiencia de quienes acompañan a personas con dificultades de alquiler y riesgo de desahucio, empuja a una norma desconectada de la realidad”.

“Una ley que no escucha nace tocada y difícilmente cumplirá su función”, advierte la organización.

Aportaciones en materia de vivienda

El Consejo de la Juventud de Cantabria ha venido reclamando medidas directas para regular el alquiler, declarando zonas tensionadas e índices de referencia; ampliar la oferta asequible mediante parque público y movilizar vivienda vacía; y ordenar el alquiler turístico en áreas saturadas. Además, ha pedido también mediación y garantías antidesahucio con alternativas habitacionales, y transparencia y participación efectivas en todo el proceso.

En este contexto, el CJC pide que “se reabra y se equilibre la lista de comparecencias para incluir al propio Consejo, a organizaciones sociales y sindicales, a asociaciones de vecinos y a plataformas antidesahucio, asegurando una variedad de opiniones y un proceso cuidadoso”. Asimismo, anuncia actuaciones coordinadas para asegurar “una ley útil, inclusiva y eficaz frente a la emergencia residencial que afecta especialmente a la juventud”