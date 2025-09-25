Confirmados ocho casos de sarna en el CAD de Laredo

El brote de sarna en el Centro de Atención a la Dependencia de Laredo cuenta ya con siete residentes y un trabajador infectados. Además, se está a la espera de confirmación de casos en un residente y otros dos trabajadores. Datos ofrecidos a Onda Cero por Verónica García, responsable del sector autonómico del sindicato CSIF, que confirma que el ICCAS ICASS ha enviado 50 dosis del tratamiento preventivo.

García explica que, después de haber denuncia en los medios de comunicación la situación, los trabajadores han recibido hoy “cincuenta vaselinas azufradas” para “poder administrar en el centro” de manera preventiva. Además, desde el CSIF no entienden como, “una enfermedad profesional que está contraída en el trabajo y reconocida por el propio servicio de prevención, no es atendida o por la mutua o por la empresa”.

Cómo comenzó el brote

Verónica García relata que “desde principios de septiembre”, los trabajadores “detectaron síntomas compatibles con sarna en algunos residentes de la primera planta del CAD de Laredo”.

En un primer momento, “el diagnóstico por parte del centro de salud fue de dermatitis”, pero que “como las lesiones eran persistentes a lo largo de las semanas, se volvió a hacer un segundo diagnóstico”. Según García, “el viernes salió confirmación de los primeros casos de sarna dentro de la residencia”.