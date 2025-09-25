Confirmado un caso de sarna en un trabajador y seis usuarios sospechosos en el CAD de Laredo

El Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo ha registrado un caso confirmado de escabiosis (sarna) en un trabajador y, además, tiene seis usuarios considerados sospechosos, todos ellos residentes de la planta 1, que ya han sido aislados.

Así lo ha informado la subdirectora de Dependencia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Patricia Blanco, en un audio remitido a Europa Press Según ha señalado, el caso de sarna confirmado fue notificado el pasado lunes por la tarde y "desde el primer momento" se activó el protocolo específico que tiene el ICASS para prevenir el contagio de la escabiosis en sus centros.

Además, se pusieron en marcha "todas las medidas necesarias" para evitar la propagación, como bloquear la rotación de trabajadores entre plantas, y se ha reforzado la información y la formación al personal del centro.

Así, en la actualidad hay en el CAD de Laredo seis usuarios considerados sospechosos, todos ellos residentes de la planta 1, que ya han sido aislados.

Asimismo, se está proporcionando el tratamiento "oportuno" a los residentes de la primera planta y se está valorando desde la subdirección competente "la mejor manera" para hacerse cargo del tratamiento profiláctico a todos los trabajadores que lo precisen.

Costear el tratamiento preventivo

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha denunciado en nota de prensa la "alarmante situación" que están sufriendo los trabajadores del CAD de Laredo.

Según responsables del sector autonómico de CSIF Cantabria, a pesar de que la escabiosis esta considera enfermedad profesional, "la respuesta por parte de la Administración y, en concreto, del ICASS está siendo "claramente insuficiente, especialmente en lo que respecta al tratamiento preventivo para los trabajadores no contagiados".

Ha aseverado que "la Dirección del centro ha enviado una nota para que los trabajadores que hayan pasado por la planta afectada en las cinco semanas anteriores a la declaración de brote acudan a su médico de cabecera para pedir la receta y costearse el tratamiento preventivo".

En este punto, ha indicado que "el único tratamiento efectivo para el ácaro de la sarna es la vaselina azufrada, preparado que de primeras no pueden prescribir los médicos de cabecera, por lo que las recetas expedidas están siendo de cremas, frente a las que el ácaro ya es inmune".

Así, CSIF solicita "que sea la empresa la que asuma el coste del tratamiento preventivo, bien a través de Mutua o de la propia empresa".

"Viendo que los brotes vienen repitiéndose anualmente debería de estar suficientemente claro quién asume los gastos del tratamiento, algo que, bajo ningún concepto, debe de recaer gasto en el trabajador, ya que el ácaro ha sido contraído en su centro de trabajo", ha sentenciado el sindicato, que ha avanzado que tomará "las medidas legales y sindicales que sean oportunas para proteger la salud y los derechos de los trabajadores del CAD de Laredo".