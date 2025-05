Condenado un policía local de Santander por dos delitos de violencia de género a su pareja

El Juzgado de lo Penal número 5 de Santander ha condenado a un agente de la Policía Local de la ciudad por dos delitos de violencia de género, en la modalidad de maltrato, cometidos contra su entonces pareja.

La magistrada titular de ese órgano ha impuesto al acusado una pena de seis meses de prisión por ambos ilícitos, computables por trabajos en beneficio de la comunidad (un total de 32 días), según la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la misma se considera probado que el enjuiciado, F.J.G.G., mantuvo desde 2014 hasta mediados de 2021 una relación con la víctima, con la que tiene tres hijas en común, de cinco y dos años de edad, y con las que han convivido ambos, así como con otro hijo de ella de 16 años.

Condenado por hechos ocurridos en 2019

Según la sentencia, los hechos por los que ha sido condenado ocurrieron en agosto de 2019, en concreto el día 18 de ese mes, cuando la mujer se disponía a representar un espectáculo de baile en la Feria de las Naciones de Santander.

El hombre se presentó en el recinto y le dijo que "no eran horas de bailar, agarrándola bruscamente del brazo, sin causarle lesión aparente".

El segundo episodio se produjo dos días después, tras finalizar una actuación en dicho evento y cuando la denunciante se encontraba en su vehículo acompañada de su madre, una compañera de trabajo y un hijo del implicado.

Este último llegó en su automóvil y lo detuvo "bruscamente" frente al de su pareja, se apeó y "muy alterado" se dirigió a ella en los siguientes términos: "Sal del coche, ¿por qué cojones no coges el teléfono?". Y a continuación, "levantó el puño y gesticuló ostensiblemente generando temor" en la mujer, que sufrió un daño moral, por el que deberá indemnizarla en la cantidad de 200 euros.

Sin embargo, no ha quedado acreditado que padezca daño psíquico con ansiedad y lesión social con impacto en el ámbito laboral, ni tampoco que él, en numerosas ocasiones, haya censurado el modo de vestir de ella, o que la obligara a cambiarse de ropa, controlara sus comunicaciones, amistades y redes sociales, además de otros extremos.

Condenado por violencia de género

Así, la jueza condena al denunciado por un delito de violencia de género (maltrato), con la atenuante de reparación del daño, a tres meses de prisión (ó 16 días de trabajos en beneficio de la comunidad), privación de portar y tener armas durante seis meses y prohibición de aproximarse a su ex y a su casa a menos de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un año y tres meses.

Y además, le impone otros tres meses de cárcel (ó 16 días de trabajos en beneficio de la comunidad) por un segundo delito de violencia de género, igualmente en la modalidad de maltrato y con idénticas medidas accesorias respecto a las armas y acercarse o contactar con la víctima.

La sentencia, que absuelve al hombre del delito de maltrato habitual por el que también había sido acusado, se dictó a mediados del pasado mes de abril y no era firme, ya que cabía interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

Asunto a debate en el pleno

Estos hechos y la sentencia han salido a relucir con motivo del Pleno del Ayuntamiento de este jueves, en el que, en el apartado de ruegos y preguntas, el portavoz del grupo mixto Keruin Martínez se ha interesado por los cargos y responsabilidades que ha ostentado y ostenta el condenado, al que se refiere como "personal de confianza en la Concejalía de Barrios".

También ha preguntado el edil de Izquierda Unida si va a ser destituido de todos sus cargos y si la concejala del área o la alcaldesa tienen previsto tomar medidas "contundentes" en base al compromiso municipal con la lucha contra la violencia machista.

"Por supuesto que sí", ha dicho Gema Igual, que ha contestado en lugar de la responsable de Dinamización Social y Barrios, Lorena Gutiérrez, porque "el tema me parece demasiado serio", precisando que se actuará cuando en el Consistorio tengan la sentencia.

La regidora ha expresado su "total compromiso" con la violencia de género, el maltrato a las mujeres y a las agresiones sexuales, pero -ha matizado- "sin jugar a ser juez" ni dejar tampoco que las "malas intenciones políticas empañen" estos asuntos, con los que hay que tener "tolerancia cero" y "responsabilidad diez".

Según ha explicado, el policía local enjuiciado y condenado "no está en este momento trabajando en el Ayuntamiento" ni es un "asesor municipal" o "asesor de la alcaldesa", sino que es un funcionario que accedió al Ayuntamiento por oposición en el año 1999 y que tiene, "como otros muchos funcionarios, complementos de disponibilidad y prolongación de jornada".

Es decir, ha explicado Gema Igual, trabaja según la disponibilidad y el servicio, sin horario fijo, y está inscrito a ocio y barrios, con lo que asiste a determinados eventos en estos ámbitos y áreas, según demandas y necesidades, como pueden ser las fiestas de Semana Grande, de Navidad o Carnaval, además de otras actividades, caso de conciertos, deportes o actos programados por colectivos vecinales o asociaciones culturales.

Tras esta aclaración, la alcaldesa ha indicado que en el Ayuntamiento no tienen la sentencia en cuestión, al versar sobre "un asunto de su vida personal y no relacionado con el trabajo", aunque sí la han solicitado para estudiarla y actuar en consecuencia, precisando al respecto, y a propósito de peticiones y críticas de IU y otros partidos de la oposición, que "a un funcionario no se le puede echar", de modo que están solicitando algo que "es ilegal".

"¿Por qué piden lo que no se puede hacer?", les ha preguntado Gema Igual, para censurar la "superficialidad" de los concejales de otros grupos, a los que ha indicado que "las prisas no son buenas para nada y manipular la información es malo siempre", recriminando así que opten por "sacar cualquier" información para "hacer chicha y tapar otras cosas".

La regidora ha expresado "todo esto sin quitar un ápice de importancia y gravedad a esta noticia, que la tiene y mucha". "Como persona, como alcaldesa y como equipo de gobierno (PP), tolerancia cero ante lo que debemos y no debemos consentir. No vamos a consentir abusos de poder, violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones" o que se tenga "un comportamiento, bien sea dentro o fuera del Ayuntamiento," con el que "intente abusar de alguien", pero "con la legalidad en la mano", ha concluido.