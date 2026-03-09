La concejala de Hacemos Laredo renuncia y abandona un equipo de Gobierno que queda en minoría

La concejala de Puebla Vieja, Patrimonio, Barrios y Servicios Sociales, Rosalina López Visitación (Hacemos Laredo), renunciará a su cargo de forma voluntaria este lunes y abandonará el equipo de Gobierno, que quedará en minoría, conformado por el Partido Popular, Ola, IU-Podemos y el edil no adscrito.

Así lo anunció el pasado viernes durante la celebración del Pleno extraordinario que rechazó el condicionado de Costas, trámite imprescindible para poder licitar la obra de rehabilitación del paseo marítimo.

El alcalde, Miguel González (PP), en una rueda de prensa posterior a la sesión plenaria, aseguró que la edil de Hacemos Laredo se había adelantado "por minutos" al cese que contemplaba durante las últimas semanas.

González afirmó que "gobernar exige responsabilidad, compromiso, trabajo diario y, sobre todo, lealtad institucional entre quienes forman parte del mismo equipo, aspectos que, por su parte, no se han cumplido".

En sus palabras, estas condiciones son "fundamentales" para la convivencia dentro de un equipo de Gobierno, se han visto "reiteradamente comprometidas, dificultando la coordinación de proyectos, la celebración de reuniones y el trabajo diario".

El regidor señaló que la situación se ha agravado con los votos en contra de Hacemos Laredo en asuntos "estratégicos" para la villa, como la aprobación de la condiciones de la Dirección General de la Costa y el Mar actuar en el Paseo Marítimo, que finalmente ha sido rechazado.

Ocurrió lo mismo con la última modificación de crédito, en la que también se rechazaron partidas para las pistas de pádel cubiertas, la adquisición de maquinaria para el gimnasio municipal, la mejora del mobiliario urbano e incluso el compromiso de invertir 600.000 euros en la Puebla Vieja, dentro de la concejalía dirigida hasta ahora por López Visitación.

"La labor de un concejal liberado no puede ser la de la discrepancia permanente y sistemática. Laredo necesita concejales centrados en trabajar por la villa y no en generar conflictos internos que paralicen la acción de Gobierno", subrayó González.

En este sentido, añadió que la decisión que iba a tomar era "la correcta", ya que el objetivo es siempre garantizar el buen funcionamiento del Ayuntamiento y velar por el interés de todos los laredanos.

Por su parte, López Visitación explicó que ya "no hay ninguna sintonía". "Son razones obvias que se ven aquí clarísimamente. Para nosotros hay dos maneras de gobernar y de hacer política: una con participación, transparencia, información y negociación; y otra basada en el "ordeno y mando", donde se hace lo que uno decide. Hacemos Laredo por ahí no va a pasar", ha concluido.

A partir de ahora, el regidor laredano asumirá personalmente las áreas de Puebla Vieja, Patrimonio y Barrios, mientras que Laura Recio se hará cargo de Servicios Sociales, todo ello con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos y el correcto funcionamiento de las concejalías que tenía a su cargo López Visitación.