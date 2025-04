El Comité de Empresa pide rescindir la concesión a DIAVIDA para “recuperar” el transporte sanitario programado en el SCS

El comité de empresa de DIAVIDA (UGT, CCOO, CGT y USO) ha solicitado en un comunicado a la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria la rescisión del contrato del transporte sanitario programado del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a la firma valenciana “para recuperar el servicio y la plantilla y los usuarios dejen de sufrir sus reiterados incumplimientos de casi todo a lo que se comprometió en el pliego de condiciones”.

“Hay motivos más que suficientes, con miles de reclamaciones e incidencias con retrasos y cancelaciones en los traslados y el perjuicio ocasionado con ello a los pacientes; además de incumplimientos constantes en el pliego de condiciones de la concesión o el convenio colectivo”, subraya el presidente del comité de empresa de DIAVIDA en Cantabria, José Alberto Ibarguen (UGT-Servicios Públicos).

“El Gobierno de Cantabria ya dispone de un informe de 96 páginas con las causas para la rescisión del contrato pero sigue sin comunicarlo, cuando no tiene sentido esperar más”, recalca Ibarguen, que reclama en nombre de los sindicatos al Parlamento de Cantabria que fuerce a ello a la Consejería de Salud en su sesión plenaria de hoy.

“En este informe vienen reflejados todos los incumplimientos del convenio colectivo, resoluciones de denuncias e inspecciones de trabajo, aunque “por ahora, nada sabemos del informe jurídico que solicitó el propio Parlamento de Cantabria para que en un plazo de 15 días se estudiaran las causas de la rescisión del contrato con DIAVIDA”.

“Ha habido incumplimientos reiterados en el pago de las nóminas de la plantilla (136 trabajadores), no hay calendario de trabajo negociado, no hay conciliación de la vida laboral y familiar, no se cumplen las prescipciones técnicas y tampoco hay planes de formación”, critica Ibarguen, que insiste en que “sobran los motivos para la recisión y además están suficientemente documentados”.

Por último, el presidente del comité de empresa de DIAVIDA aclara que “si el Gobierno de Cantabria sigue sin actuar y no resuelve y comunica el informe antes de las fechas de Semana Santa, retomaremos las movilizaciones”.