Comienza el juicio a cinco acusados de quemar 34 vehículos en verano de 2022 en Cantabria

Cinco acusados -cuatro hombres y una mujer- de quemar 34 vehículos en distintos municipios de la región durante el verano de 2022 serán enjuiciados este lunes, 8 de septiembre, a partir de las 9.30 horas, en el Juzgado de lo Penal 4 de Santander, a quienes la Fiscalía solicita una pena de tres años de presión a cada uno.

Se les juzgará como supuestos autores de un delito continuado de daños por incendio, y el ministerio público también les reclama, en concepto de responsabilidad civil, que abonen de manera conjunta y solidaria indemnizaciones a los perjudicados que suman 192.500 euros.

Según el escrito del fiscal, estas cinco personas, que estuvieron en prisión provisional desde su detención en septiembre de 2022 hasta febrero de 2023, actuaron "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena".

A lo largo de trece días entre los meses de mayo y agosto, los acusados actuaron de madrugada "utilizando artefactos incendiarios" para prender vehículos en las poblaciones de Pontejos, Pedreña, Zurita, Puente Arce, Santiurde de Toranzo, Los Corrales de Buelna, Renedo, Revilla de Camargo, Somo, Rinconeda, Reocín, Maliaño, Herrera de Camargo, Santander y Torrelavega.

En sus acciones, quemaron un total de 34 vehículos, así como contenedores, y en algún caso las llamas alcanzaron viviendas, "con grave riesgo para la vida de los habitantes de las mismas".

La vista oral se celebrará en el salón de actos y está previsto que continúe los días 9, 10 y 11 de septiembre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).