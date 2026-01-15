El Centro Botín organiza un encuentro con surfistas para conocer cómo se vive "dentro de una ola"

El Centro Botín ha organizado el 22 de enero, a las 19.00 horas, el encuentro con surfistas 'Dentro de una ola' para entender la importancia de las olas desde la vivencia directa de estos deportistas.

La cita parte de la exposición 'Las olas perdidas' y aborda la desaparición de determinadas rompientes y el impacto de la acción humana en ello, pero desde el interior mismo de la ola, y contará con la participación de Asier Puntiveiro, artista y surfista vasco afincado en Cantabria; Antonio Bretones, fotógrafo y filmmaker especializado en surf que sigue marejadas por todo el mundo; y Juanjo González-Trueba, geógrafo y cofundador de la ONG Alianza Surf & Naturaleza, defensor de la protección legal de las rompientes.

A través de sus testimonios, el público podrá comprender qué significa vivir -literal y metafóricamente- dentro de una ola. El encuentro, gratuito previa retirada de la entrada, contará además con la participación musical del surfista y cantante Jeremías San Martín.

Siguiendo con la música, el concierto Josquin Hispano, dentro del ciclo 'Música clásica', ofrecerá un diálogo entre la música del Renacimiento y la creación española actual. La cita tendrá lugar el 19 de enero, a las 20.00 horas, con el contratenor Carlos Mena y el acordeonista Iñaki Alberdi.

Además, el Centro Botín acogerá la visita experiencia 'Piedra, flor u océano', prevista el 23 de enero a las 18.30 horas y enmarcada en la exposición 'Itinerarios XXX'. Esta actividad será guiada por Jara Blanco, experta en mediación, gestión e investigación cultural y ofrecerá un recorrido en el que los visitantes podrá relacionar libremente los seis proyectos que componen la exposición.