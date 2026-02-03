Un centenar de no empadronados reclaman a Liendo 100.000 euros tras pagar un 60% más por el agua en 20 años

Un centenar de propietarios de viviendas de Liendo no empadronados en el municipio han presentado ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Cantabria otros tantos recursos contra el Ayuntamiento por "discriminarles" en el pago de tasas respecto a los vecinos empadronados, ya que según denuncian desde hace 20 años vienen pagando un 60 por ciento más por el suministro de agua, un 50% por el alcantarillado y un 20% por la recogida de basuras.

Así, reclaman al Consistorio 100.000 euros, unos 1.000 por demandante, la diferencia abonada por esos servicios durante los últimos cinco años, el máximo que permite la ley, han informado los afectados en un comunicado.

Según alegan, los vecinos empadronados en Liendo -que cuenta con un millar de habitantes- "disfrutan, por el mero hecho de serlo", de bonificaciones en las tasas municipales (del 60% en la del agua, 50% en la de alcantarillado y 20% en la de basuras).

Frente a ello, critican, los no empadronados tienen que pagar la tarifa "completa", lo que supone 200 euros más al año por "los mismos servicios" para cada propietario no empadronado adherido al suministro de aguas, unos 600 en Liendo.

Se trata de un hecho que, como aseguran, no es "reciente ni puntual", sino que viene produciéndose desde hace más de dos décadas, momento en el que el Ayuntamiento suscribió con la empresa cántabra Oxital --Veolia en la actualidad-- un contrato concesional para externalizar la prestación de estos tres servicios.

Al no haber podido resolver el asunto de forma "amistosa", los propietarios no empadronados se han unido para pedir en la vía judicial una modificación de la ordenanza y la devolución de la diferencia respecto a lo abonado por los empadronados en el último lustro, que estiman en 1.000 euros por reclamante, 100.000 en total.

El centenar de reclamaciones presentadas en los juzgados de lo contencioso administrativo de Santander han sido admitidas a trámite en las últimas semanas y están a la espera de la resolución, según ha aseverado la Plataforma Cívica Vecinal Liendo Avanza.

Principio de Igualdad

Según el colectivo reclamante, las ordenanzas de Liendo en la materia atentan contra el principio de igualdad recogido tanto en el artículo 14 de la Constitución y la Ley de Haciendas Locales como en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 que lo desarrolla.

Ambos textos establecen "el principio básico de igualdad de todos los usuarios en la cuantía de los servicios" y señalan que la jurisprudencia dictada hasta ahora en la materia apoya su tesis.

En concreto, indican que diferentes tribunales, el Supremo y el Constitucional han concluido que la discriminación en el precio del agua (y otras tasas municipales) entre empadronados y no empadronados es "ilegal" al vulnerar el citado principio de igualdad.

Y apuntan para finalizar que la organización de consumidores FACUA amonestó el pasado otoño al Consistorio de Liendo por la "discriminación" en las tasas del agua pidiéndole que modifique su ordenanza municipal al mantener "precios diferentes en función de si el usuario está empadronado o no en el municipio".