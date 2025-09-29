Casares reconoce una incidencia en las pulseras antimaltrado en Cantabria

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha reconocido que en la región se ha producido una incidencia en las pulseras telemáticas antimaltrato relacionada con los fallos de cobertura temporal.

Ha señalado que dicha incidencia "duró muy pocos días" y que, "en cualquier caso", la víctima estuvo protegida tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil.

Así lo ha dicho este domingo cuestionado por ello en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que en un primer momento tras conocerse los fallos en las pulseras no le constaba ninguna incidencia. Pero, después, con información de la Unidad de Violencia de Género, se ha detectado una.

Respecto a este asunto, el delegado del Gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todas las víctimas y ha afirmado que el sistema VioGen "funciona" y que "protege". "En ningún momento ninguna víctima ha estado desprotegida", ha asegurado.