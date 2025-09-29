Información de la Unidad de Violencia de Género

Casares reconoce una incidencia en las pulseras antimaltrado en Cantabria

La incidencia "duró muy pocos días" y la víctima estuvo protegida tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Carlos Alsina explica el error de las pulseras antimaltrato: “Ha fallado la conservación de los datos…"/ ondacero.es/ David Zorrakino / Europa Press
Imagen de unas pulseras antimaltrato | ondacero.es/ David Zorrakino / Europa Press

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha reconocido que en la región se ha producido una incidencia en las pulseras telemáticas antimaltrato relacionada con los fallos de cobertura temporal.

Ha señalado que dicha incidencia "duró muy pocos días" y que, "en cualquier caso", la víctima estuvo protegida tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil.

Así lo ha dicho este domingo cuestionado por ello en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha indicado que en un primer momento tras conocerse los fallos en las pulseras no le constaba ninguna incidencia. Pero, después, con información de la Unidad de Violencia de Género, se ha detectado una.

Respecto a este asunto, el delegado del Gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad a todas las víctimas y ha afirmado que el sistema VioGen "funciona" y que "protege". "En ningún momento ninguna víctima ha estado desprotegida", ha asegurado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer