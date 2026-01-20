Cantabria suspende la recepción oficial del jueves en Fitur pero mantiene el resto de actos en la feria

LEER MÁS Reinosa suspende varios de los actos del programa festivo de San Sebastián

El Gobierno de Cantabria ha decidido suspender la recepción oficial previa a los actos conmemorativos del Día de Cantabria en Fitur, prevista para el próximo jueves, 22 de enero, en el Museo Reina Sofía, en señal de respeto a los tres días de luto oficial decretado por el Gobierno de España por el accidente ferroviario de Córdoba.

El resto de los eventos programados se mantiene como estaban inicialmente previstos, ha informado este lunes el Ejectivo.

Así, Cantabria desplegará toda la oferta turística que ofrece la comunidad en un espacio de casi mil metros cuadrados, en el que se desarrollarán 40 actividades entre presentaciones, talleres, degustaciones y actuaciones con las que se darán a conocer los recursos y novedades de una docena de municipios, con especial atención a las nuevas infraestructuras culturales.

Los ayuntamientos de Astillero, Santander, Comillas, Valderredible, Piélagos, Laredo, Polanco, Noja, Santoña, Arnuero, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera y Los Corrales de Buelna realizarán sus propias presentaciones.

A éstas se unen las propuestas de experiencias e iniciativas públicas, privadas y entidades como la cueva El Soplao, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Centro Botín, los promotores de festivales musicales Mouro Producciones y Moverground, la Asociación empresarial de agencias turísticas receptivas de Cantabria ANEAR, la Asociación de Guías Oficiales de Turismo APIT Cantabria, la Red de Cooperación de Rutas de Carlos V y la Asociación de Turismo Rural de Cantabria.

El turismo de congresos y de cruceros tendrán su protagonismo con las participaciones de Santander Convention Bureau y Santander Cruixe Deluxe, además del Cluster Marítimo MARCA.

También el estand acogerá el jueves, a las 15.30 horas, un acto oficial de la marca turística España Verde, que aglutina a las cuatro comunidades del norte, en la que Cantabria, que ha coordinado la misma en 2025, traspasará esta función a Asturias.

El programa de actos durante los días de profesionales se completa con degustaciones gastronómicas y las actividades que se desarrollarán el fin de semana, entre ellas, talleres familiares de prehistoria y gastronomía, concursos en redes sociales y la actuación musical de Casapalma.

El viernes 23 se celebrará el tradicional Día de Cantabria en Fitur, presidido por la presidenta María José Sáenz de Buruaga.

Finalmente, la zona de profesionales estará a disposición de las empresas e instituciones de la región para celebración de reuniones y se desarrollarán diferentes encuentros institucionales por parte del consejero y su equipo con representantes de otras comunidades y países, entidades, turoperadores, compañías aéreas y empresas de diferentes sectores relacionados con el turismo.