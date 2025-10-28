Cantabria suspende las ferias ganaderas hasta finales de año

Cantabria no celebrará lo que resta de año más ferias ganaderas, concursos, certámenes, subastas, romerías o mercados con presencia de animales, salvo perros y gatos, para que la Dermatosis Nodular Contagiosa no llegue a la comunidad autónoma.

Además, con este mismo objetivo, se prolonga la suspensión de la actividad del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega durante un mes más, a contar desde este miércoles, salvo que la situación epidemiológica del país aconseje poco a poco su reapertura.

También se suspenden de manera general todos los movimientos pecuarios dentro de Cantabria con cuatro excepciones: los que se realicen única y exclusivamente con destino directo a matadero de la región o a cebo; los que supongan el retorno de animales que se encuentren en pastos comunales, tanto dentro como fuera de la comunidad y que vuelvan a origen, y la trashumancia.

Y todo animal que llegue a Cantabria será sometido, además de a una desinfección y a una desinsectación, a una inmovilización de 21 días que no solo afectará al ganado recién llegado sino a todo aquel que se encuentre en esa explotación.

Estas medidas han sido anunciadas en rueda de prensa por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos (PP) y entrarán en vigor este miércoles, 29 de octubre, cuando se publicarán en un boletín oficial extraordinario de Cantabria. Susinos ha reconocido que son "medidas duras y difíciles", que se han decidido adoptar tras hablar y valorar la situación con el sector, pero "necesarias" ante una enfermedad "devastadora" como la Dermatosis Nodular Contagiosa, que "hay que erradicar".

Según ha indicado, los ganaderos cántabros prefieren tomar estas medidas "tan restrictivas" durante un periodo de tiempo que se espera sea lo "más corto posible", que tener que afrontar el daño que se produciría si el virus entrara en la región.

Y es que se tendrían que realizar vacíos sanitarios de las explotaciones. Además, en el caso de un positivo en una estabulación se establecería un cordón sanitario de 50 kilómetros con medidas restrictivas y de bioseguridad importantes, con el consecuente daño económico para el sector.

Susinos también ha recordado que está prohibida la vacunación sin la autorización de la Unión Europea y del Ministerio y ha advertido de que si algún ganadero o veterinaria cántabro lo hace "introduciría el virus" en la región. La consejera ha apelado a la "responsabilidad de todos" para cumplir con estas medidas y con aquellas de bioseguridad.