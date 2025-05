Cantabria no da por rota la negociación sobre la adecuación salarial docente

LEER MÁS La Junta Docente convoca paros de media jornada en la enseñanza pública de Cantabria los días 21 y 22 de mayo

El consejero de Educación, Sergio Silva, no da por rota "ninguna negociación" sobre la adecuación salarial de los docentes y confía en alcanzar un acuerdo con la Junta de Personal antes de la huelga a media jornada convocada por esta entidad para los días 21 y 22 de mayo.

Así lo ha manifestado Silva este miércoles a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que afronta con "preocupación" esta nueva convocatoria de huelga, especialmente al producirse en el último trimestre del curso.

El consejero ha recordado que se trata de "un mes muy complicado", en el que los alumnos de Bachillerato tienen "a pocos días" la prueba de acceso a la universidad.

Asimismo, ha indicado que tiene "ciertas dudas" sobre qué es una jornada de huelga a media jornada, por lo que cuando la Consejería reciba la convocatoria oficial, estudiará "jurídicamente cómo se arbitra eso".

Ha asegurado que desde su departamento velarán por el buen funcionamiento del servicio público educativo para que el impacto en los alumnos y en las familias sea "el menor posible".

En este punto, ha puesto como ejemplo la decisión del Gobierno Vasco de "reforzar los servicios mínimos" tras el anuncio de cinco nuevas jornadas de huelga en el seno de la educación pública de Euskadi.

"Nosotros nos vamos a soldar a la mesa de negociación. Seguimos queriendo que haya un acuerdo", ha subrayado Silva, que ha reiterado que la última propuesta de Educación, de 100,23 euros de incremento lineal salarial, es "una oportunidad buena, razonable y viable".

Una oferta que no ha sido aceptada por la Junta de los docentes pero desde la Consejería no renuncian a "ninguna negociación". "No damos por rota ninguna negociación, seguimos en la mesa de diálogo", ha subrayado.

Así, a pesar de que en la última reunión al respecto la Junta de Personal Docente no se sentó en la mesa de diálogo al no presentar la Consejería una nueva propuesta para la adecuación retributiva, Silva ha aseverado que seguirán "trabajando porque eso sea de alguna manera promovido y podamos llegar a un acuerdo".

Cuestionado sobre si la Consejería mejorará su última oferta, ha manifestado que no se atreve a "decir tanto" pero cree que "lo más importante es el espíritu, que queremos llegar a un acuerdo", con el objetivo de "intentar" alcanzarlo antes de la huelga.

"Creemos que es razonable plantear una mejora salarial de los docentes de Cantabria, pero no podemos hacerlo al margen de cualquier planteamiento", ha insistido Silva, que ha reiterado que la última propuesta de la Junta, de 295 euros, es "inalcanzable" al suponer un impacto presupuestario de 52 millones de euros.

En este punto, el consejero ha opinado que "lo razonable" es que cuando una propuesta es rechazada por "alguien que quiere llegar a un acuerdo", éste presente otra. De esta forma, entiende "que debe ser la Junta quien lo haga".

"Yo no quiero adelantar acontecimientos, pero creo que estoy siendo bastante claro: el Gobierno de Cantabria ha dicho y vuelve a decir que quiere llegar a un acuerdo, ha convocado mesas de negociación y no renuncia a convocarlas. ¿Con qué finalidad? Pues llegar a un acuerdo, evitar las huelgas y fortalecer un buen sistema educativo", ha sentenciado el consejero, que ha enfatizado que la situación educativa de Cantabria es "de las mejores del país".