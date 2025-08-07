Cantabria registra 16 muertes atribuibles al calor en lo que va de verano. Es la cifra actualizada por el ministerio de Sanidad en su Sistema de Monitorización de la Mortalidad.

Se trata de 9 muertes más que hace un año en este mismo periodo de tiempo, cuando hubo 7 fallecimientos atribuibles al calor. Durante todo el verano pasado, desde mayo hasta septiembre de 2024, hubo 17 muertes que se achacó a las altas temperaturas.

Según las fuentes sindicales consultadas por Onda Cero Cantabria, este año no han tenido conocimiento de ningún accidente laboral relacionado con el calor o a las altas temperaturas. Aunque otros años sí ha habido casos de trabajadores con golpes de calor, este año - de momento – no ha llegado ningún caso.

Lara Pérez-Camino, responsable Salud Laboral de UGT Cantabria, advierte que ante la nueva realidad climática con cada vez temperaturas más altas, los empresarios deben adaptar los puestos de trabajo.

En las playas cántabras, los socorristas de Cruz Roja han atendido a personas por lipotimias, desvanecimientos, bajadas de tensión e hipoglucemias. David Peinado, coordinador de emergencias de Cruz Roja Cantabria, habla de las recomendaciones a seguir para no verse afectado por las altas temperaturas.