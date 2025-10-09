El Gobierno de Cantabria ya ha recibido varias peticiones para crear iniciativas privadas de coliving y cohousing. Nuevas modalidades de vivienda compartida y alojamiento colaborativo en las que cada vez hay más empresas, asociaciones o cooperativas interesadas y que llaman a la puerta de la consejería, como explica el director general de Vivienda, Carlos Montes, no solo en zonas rurales ni solo para personas mayores.

Montes mantiene que la consejería de Vivienda ya ha “recibido feedback de la sociedad” y a “este tipo de iniciativas se asoman tanto cooperativas como empresas como particulares o como la propia administración”. El director general explica a Onda Cero Cantabria que “la gente pregunta, las asociaciones preguntas, puesto que esto puede plantear alternativas habitacionales a estudiantes o a diferentes colectivos”.

Por este motivo, porque cada vez son más las peticiones de información que reciben, el ejecutivo cántabro ha incluido en la nueva Ley de Vivienda la necesidad de impulsar estas modalidades de acceso alternativo a la vivienda.

Además, el director general de Vivienda avanza que aprovecharán las ayudas que lleguen del Plan de Vivienda Estatal para este modo de vida. “Estamos de acuerdo en el planteamiento que, en este caso, hace el Ministerio y nosotros desarrollaríamos aquí en Cantabria esas líneas de ayuda, por supuesto, enmarcadas dentro de la financiación del plan estatal que es cofinanciado entre la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Estado”, según Carlos Montes.

De momento en Cantabria hay una iniciativa privada muy avanzada de cohousing. Se trata de Ciudad Residencial Brisa del Cantábrico, ubicada en Meruelo, y para personas más mayores que quieren vivir en un alojamiento colaborativo.

Rosa es una de sus cooperativistas y cuenta a Onda Cero que esta “es una manera muy interesante de pasar los últimos años de mi vida con gente que piensa más o menos como yo, interesadas en un proyecto de ayuda mutua, de solidaridad, de una atención a la dependencia centrada en la persona que contempla todas las facetas que yo voy a tener, en las que yo me voy a tener que desenvolver en mis años, en mis en la etapa de mi vida”.