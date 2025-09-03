Cantabria rechaza la "falsa condonación" de la deuda: "No vamos a morder ese anzuelo"

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha vuelto a expresar de nuevo el rechazo "tajante" del Gobierno regional a la "falsa" condonación de la deuda parcial a las comunidades que ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, puesto que, a su juicio, es la "enésima cesión" al independentismo del Gobierno central y además supone un "negocio ruinoso" para Cantabria.

"Nosotros no vamos a caer en trampas, no vamos a morder este anzuelo, no vamos a aceptar que las reglas del juego en materia de financiación --y la condonación de la deuda lo es-- la marquen los separatistas", ha avisado este martes Buruaga, aprovechando su comparecencia con el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), para hablar de este asunto.

Ambos presidentes, que este martes han suscrito un protocolo de colaboración entre sus comunidades en diversos ámbitos, han coincidido en su rechazo a esta quita de la deuda y han anunciado que van a "dar la batalla democrática" ante las "decisiones arbitrarias" del Gobierno central que suponen "privilegios y la desigualdad".

"Ningún territorio es más que otro y ningún español es más que otro", ha avisado Buruaga, quien ha insistido en que esta condonación es "otra gran mentira del sanchismo" pues, por un lado, "ni la deuda se perdona", "ni se evapora" y "tan solo cambia de manos"; y, por el otro, el ahorro de intereses que ello puede suponer para las comunidades autónomas "se traduce en más recursos o capacidad de gasto" para atender los servicios esenciales.

Para la presidenta de Cantabria, "el único beneficiario" de esa "falsa condonación" de la deuda es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), para permanecer "unos meses más" en el poder.

Es para ello para lo que, según Buruaga, ha diseñado esta "maniobra trilera" con la que pretende "encubrir el traspaso de la deuda de Cataluña, o mejor dicho de la deuda del procés, al resto de España, con unos criterios ad hoc para llegar a la cifra pactada con ERC, discriminando de nuevo a unas comunidades autónomas y a unos ciudadanos frente a otros".

Ello afecta, según ha dicho, "muy especialmente a Cantabria", para quien esta operación supone un "negocio ruinoso" porque "no resuelve los problemas y supone un trato discriminatorio y perjudicial para la comunidad autónoma".

Y es que, según ha insistido Buruaga, con esta condonación cada cántabro, después de esta operación, "tendrá que asumir 523 euros más de deuda como español por la deuda de Sánchez con los independentistas".

Ha insistido en que Cantabria mantiene desde el principio la "misma posición", que es reclamar "la reestructuración de la deuda frente a la condonación" y la reforma del sistema de financiación autonómica "frente al cupo separatista".