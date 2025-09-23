Procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla

Cantabria realiza alegaciones a los nueve primeros expedientes notificados de menores migrantes no acompañados

Desde el ICASS se ha reiterado “la falta de rigor y previsión” con la que se está llevando a cabo este proceso desde el Gobierno de España

Alicia Real

Santander |

Menores migrantes no acompañados en Canarias
Menores migrantes no acompañados en Canarias | Pixabay

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha recibido la notificación de los nueve primeros expedientes de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias (6), Ceuta (2) y Melilla (1).

Desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se han realizado alegaciones a estos expedientes.

Desde el ICASS se ha reiterado “la falta de rigor y previsión” con la que se está llevando a cabo este proceso desde el Gobierno de España. Además, se ha trasladado “el desconocimiento del cupo asignado a Cantabria, así como al resto de comunidades autónomas”.

Esta situación está provocando que Cantabria esté llevando a cabo una planificación sin conocer la cifra de menores que podría derivarse a la comunidad autónoma, ni el procedimiento a seguir a la hora de recibir a dichos menores.

Además, desde Cantabria se ha solicitado que las primeras derivaciones se realicen a las comunidades autónomas receptoras de un mayor número de menores, tal y como se prevé en el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia antes situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

