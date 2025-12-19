Cantabria habilita un teléfono y correo electrónico para víctimas de 'okupación' e 'inquiokupación'

El Gobierno de Cantabria pondrá en marcha el próximo lunes, 22 de diciembre, un teléfono específico para la atención e información a ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas e inquiocupación.

Esta medida tiene como objetivo "brindar apoyo a los propietarios para aumentar la seguridad jurídica y orientarlos en las ayudas públicas" que ofrece el Ejecutivo autonómico.

Así, a través del número 942 306 126, que estará operativo de 9.00 a 14.00 horas, y del correo electrónico okupacion@gesvican.es, los ciudadanos podrán acceder a asesoría "inmediata" proporcionada por especialistas de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional (OIHEH), así como un abogado con formación específica en la materia.

Este servicio dotará a los afectados de información precisa y les ofrecerá una herramienta "útil y accesible" para defender su propiedad.

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha subrayado que a través de este nuevo canal de comunicación se brindará "una respuesta institucional rápida, coordinada y respetuosa con la legalidad, comprometida con la defensa de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad, la seguridad y la protección de la propiedad privada".

Además, Gesvican ha preparado una guía rápida de actuación ante posibles casos de ocupación. Se aconseja a los propietarios que presenten denuncia a la Policía Nacional o Guardia Civil, así como recopilar toda la documentación que acredite la titularidad del inmueble.

Protección

En un comunicado, el consejero ha apuntado que la ley de vivienda que actualmente se encuentra en tramitación en el Parlamento regional "impulsa de manera decidida la protección de los propietarios y el derecho fundamental a la propiedad privada".

Y ha añadido que también contempla la colaboración de las policías locales en la "vigilancia, control y prevención" de este fenómeno, reforzando así -ha dicho- la respuesta del Gobierno frente a la 'okupación' e 'inquiokupación', que representa "una clara amenaza a los derechos de los ciudadanos".

"El Gobierno de Cantabria se toma esta situación muy en serio y no permitirá que se menoscaben los derechos de los propietarios", ha señalado Media, para reiterar el objetivo de "combatir la ocupación ilegal con determinación, para que los ciudadanos puedan vivir en sus hogares sin miedo y para garantizar un mercado de vivienda dinámico y accesible para todos, protegiendo especialmente a aquellos con menos recursos". Y es que, a su juicio, se puede "equilibrar el derecho a una vivienda digna con la protección de la propiedad".