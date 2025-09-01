Cantabria extenderá la vacunación contra la gripe a todos los centros educativos a partir del 20 de octubre

Cantabria extenderá la vacunación contra la gripe a todos los centros educativos de la comunidad. La consejería de Salud se prepara para la gran novedad de esta campaña de vacunas. A partir del 20 de octubre, los sanitarios vacunarán a todos los menores de 3-4 años contra la gripe en el propio centro educativo.

La consejería de Salud comenzará a dar las dosis en las residencias de Cantabria a partir del 29 de septiembre. Una semana después, a partir del 6 de octubre, empezará la vacunación en mayores de 60 años y pacientes con patologías.

Pero la novedad de la campaña de invierno será que se extenderá a todos los centros educativos de la comunidad. Los sanitarios pondrán la vacuna contra la gripe en las aulas de 3 años a partir del 20 de octubre, según Luis Viloria durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria'.