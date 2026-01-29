Cantabria estará el viernes y el sábado en aviso naranja por costeros

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros adversos las jornadas del viernes, día 30, y el sábado, día 31, por lo que el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

En estos momentos, y hasta la medianoche, el nivel de riesgo es amarillo. Durante toda la jornada de hoy se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros y viento de componente oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) al final del día.

Ya con el comienzo del viernes, a las 00.00 horas, se activará el aviso naranja en la costa hasta el final del sábado.

La previsión para la primera jornada es de mar combinada del oeste o noroeste de 5 a 7 metros y viento de componente oeste 62 a 88 kilómetros por hora (fuerza 7 u 8) a partir de la tarde; siendo para la segunda de mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros y viento del noreste de 62 a 88 kilómetros por hora (fuerza 8 o 9) hasta la noche.

La AEMET ha ampliado la previsión de adversos incorporando el amarillo por viento, para mañana viernes, en Liébana a los costeros ya previstos. Estará vigente entre las 06 y las 12 horas del día 29, ante la previsión de rachas del suroeste de hasta 80 kilómetros por hora.

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles. Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.