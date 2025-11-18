Avisos de la AEMET Cantabria

Cantabria estará el jueves en avisos naranja y amarillo por nieve

En Liébana, el centro, el valle de Villaverde y Cantabria del Ebro

Europa Press

Santander |

Un camión quitanieves abre paso a una ambulancia en la autovía de la Meseta A-67, que comunica Cantabria con Palencia
Un camión quitanieves abre paso a una ambulancia en la autovía de la Meseta A-67, que comunica Cantabria con Palencia | EFE | Archivo

Cantabria estará este jueves, 20 de noviembre, en diversos avisos (naranja y amarillo) por nevadas en Liébana, el centro, el valle de Villaverde y Cantabria del Ebro.

En concreto, el centro de la región y el valle de Villaverde permanecerán durante toda la jornada en alerta naranja (riesgo importante), con una acumulación de nieve en 24 horas de 10 centímetros a partir de 800 metros.

Mientras que Liébana tendrá aviso amarillo (riesgo) por nevadas hasta las 12.00 horas, cuando se elevará a naranja hasta el final de la jornada, con una acumulación prevista de 20 centímetros.

Por su parte, Cantabria del Ebro estará en alerta amarilla a lo largo de todo el día, con una acumulación en 24 horas de 10 centímetros a partir de los 800 metros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

