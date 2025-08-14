Cantabria estará este viernes en aviso rojo en el litoral por altas temperaturas

Cantabria estará este viernes, 15 de agosto, en alerta por temperaturas que en el caso del litoral podrán alcanzar los 40 grados centígrados por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo (riesgo extremo) el aviso en esta zona. En el resto de la región, el nivel de alerta será naranja (riesgo importante) donde se esperan que las máximas superen los 37ºC.

En concreto, el aviso por calor comenzará a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas, según datos de la Aemet. Durante este tiempo se prevé que se alcancen los 39ºC en Liébana, los 38ºC en el centro y el Valle de Villaverde y los 37ºC en la Cantabria del Ebro.

Precisamente, la Cantabria del Ebro permanece durante este jueves en aviso amarillo (riesgo), de 13.00 a 21.00 horas, con temperaturas máximas de hasta 36 grados en el valle de Valderredible. A nivel nacional, la ola de calor 'se tomó un respiro' este miércoles en muchos puntos del país debido al paso de una vaguada en altura y las numerosas tormentas.

Si bien durante la jornada un total de 59 estaciones de la red de la Aemet superaron o igualaron los 40ºC de máxima y seis estaciones superaron los 43ºC. Asimismo, la mayor parte de la Península estará este viernes en alerta por calor.