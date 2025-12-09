Viento en Cantabria

Cantabria estará este martes en aviso por oleaje y viento, con Liébana en nivel naranja

La alerta por viento, activa desde la medianoche, durará hasta las 15.00 horas, y afectará al litoral, al centro y valle de Villaverde y a Liébana

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Temporal viento Santander Cantabria Contenedor volcado Santander
Un contenedor volcado en Santander debido al temporal de viento que azota Cantabria | Europa Press

Cantabria estará este martes en aviso por oleaje y por viento, que alcanzará el nivel naranja (peligro importante) en Liébana por rachas de componente sur que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.

La alerta por viento, activa desde la medianoche, durará hasta las 15.00 horas, y afectará al litoral, al centro y valle de Villaverde y a Liébana.

En esta última comarca, el aviso amarillo se elevará a naranja entre las 8.00 y las 15.00 horas.

Mientras, en el litoral y en el centro y valle de Villaverde se prevé que se quede en amarillo.

Por otra parte, la alerta por oleaje, de nivel amarillo, estará activa hasta las 18.00 horas por previsión de mar combinada del oeste o noroeste de 4 a 5 metros mar adentro, y viento del Suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

