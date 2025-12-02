Cantabria esta tarde y el miércoles en aviso naranja por costeros

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral hasta la jornada del jueves, por lo que el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recomendado extremar la prudencia.

En concreto, este martes, día 2, los avisos comenzarán en nivel amarillo entre las 15.00 y las 20.00 horas, por mar combinada del noroeste aumentando a 4 ó 5 metros. A las 20.00 horas dará comienzo el aviso naranja, riesgo importante, que estará vigente hasta las 20.00 horas del miércoles, día 3.

Se espera hasta el miércoles temporal de mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

El propio miércoles se reducirá el riesgo previsto a aviso amarillo entre las 20.00 horas y el final del día, ante una previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.