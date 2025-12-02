Desde las 3 de la tarde

Cantabria esta tarde y el miércoles en aviso naranja por costeros

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recomendado extremar la prudencia

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Litoral de Cantabria durante el reciente temporal
Litoral de Cantabria durante el reciente temporal | Agencia EFE

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral hasta la jornada del jueves, por lo que el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recomendado extremar la prudencia.

En concreto, este martes, día 2, los avisos comenzarán en nivel amarillo entre las 15.00 y las 20.00 horas, por mar combinada del noroeste aumentando a 4 ó 5 metros. A las 20.00 horas dará comienzo el aviso naranja, riesgo importante, que estará vigente hasta las 20.00 horas del miércoles, día 3.

Se espera hasta el miércoles temporal de mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

El propio miércoles se reducirá el riesgo previsto a aviso amarillo entre las 20.00 horas y el final del día, ante una previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer