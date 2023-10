Cantabria detecta una media de 150 casos de cáncer de mama al año

La importancia del cribado, es el mensaje que se quiere lanzar en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama que en Cantabria abarca de los 50 a los 69 años. Aunque el grado de participación de las mujeres cántabras en los programas de cribado del cáncer de mama se sitúa en el 77%, desde Salud Pública alertan de un déficit en la participación de mujeres a las que se les llama por primera vez.

En este sentido, la directora general de Salud Pública, Pilar de Frutos, cree que “posiblemente no estén familiarizadas con el programa o alguna piense que le pilla lejos, pero eso es un error”. De Frutos llama a no asustarse ante un cribado porque en el 90% de las ocasiones no hay patología y también llama a la tranquilidad cuando se deba repetir la prueba.

Desde asociaciones como AMUCCAN piden ampliar los rangos de edad de los 45 a los 74 años tal y como recomienda Europa. Hoy lo han hecho tras la lectura de un manifiesto en el Parlamento de Cantabria. “Queremos que cuando sus señorías vayan al Interterritorial, haya un acuerdo vinculante para que todas las mujeres de todos los sitios, vivan donde vivan, empiecen a los 45 y terminen a los 74”, ha destacado Antonia Gimón, presidenta de AMUCCAN

En Cantabria se utiliza la técnica de la tomosíntesis que permite ver los tumores más pequeños y la desviación ante cualquier duda de diagnóstico es muy rápida. Ante un resultado negativo no acudir a Internet, apoyarse en familia y amigos y lucharlo.