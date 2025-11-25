Cantabria concede ayudas por más de 19.000 euros a diez bares de zonas despobladas por su labor contra la soledad

La Consejería de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria ha aprobado la concesión de subvenciones que en conjunto superan los 19.000 euros a diez bares de diferentes municipios en riesgo de despoblamiento por su labor contra la soledad no deseada.

La resolución de estas ayudas, financiadas con fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Nueve de las diez solicitudes concedidas han contado con el importe máximo de 2.000 euros establecido por establecimiento.

La convocatoria ha contado con 15 solicitudes, de las que cuatro han sido denegadas por no tratarse del único bar en funcionamiento en la localidad donde se encuentra ubicado y otra ha sido desistida por renuncia del solicitante, ha explicado el Gobeirno.

La consejera, Begoña Gómez del Río, ha destacado la importancia de estas ayudas "para contribuir a prevenir y superar el aislamiento social y la soledad no deseada entre la población mayor del medio rural".

En este sentido, ha afirmado que los bares en los municipios en riesgo de despoblamiento constituyen "centros sociales de reunión y convivencia que fomentan los contactos sociales entre los vecinos".

Gómez del Río ha señalado la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social como un "objetivo prioritario" de su departamento, refiriéndose a las novedades incorporadas el próximo año en el programa 'Viernes'.

Entre ellas ha citado la ampliación a los 41 municipios en riesgo de despoblamiento de Cantabria, indicando que hasta ahora este programa únicamente se desarrollaba en las comarcas de Saja-Nansa y Campoo-Los Valles.

Otras novedades destacadas han sido el incremento presupuestario previsto el próximo ejercicio hasta una partida de más de 655.000 euros y la forma de gestión del programa, que dejará de financiarse mediante subvenciones y pasará a hacerlo a través de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que ya venía coordinando el programa en las comarcas donde estaba implantado. "Todo ello con un objetivo claro: que ninguna persona mayor en nuestros pueblos se sienta sola", ha subrayado.