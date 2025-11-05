Cantabria cifra en más de 15 millones de euros el coste de la futura remodelación del interior del edificio de Las Clarisas

El Gobierno de Cantabria ha cifrado en más de 15 millones de euros el coste de la futura remodelación del interior del edificio de Las Clarisas para darle uso, una actuación para la que el Ejecutivo "no tiene prisa" y para la que no hay ninguna partida en los presupuestos de 2026.

Y ello después de que el Ejecutivo haya invertido casi 1,77 millones en obras, ya concluidas, para evitar que este edificio, ubicado en la calle Alta y declarado Bien de Interés Cultural, "colapsara". Han consistido en actuaciones de estabilización del inmueble, refuerzo de fachadas y en el tejado y en eliminar los anexos.

Una vez que se han llevado a cabo, el Gobierno no ha incluido en su proyecto de Presupuestos para 2026 nuevas partidas para este edificio, según ha confirmado este miércoles la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia.

"Ahora mismo tenemos inversiones gradísimas", ha justificado la consejera, que ha explicado que, por ejemplo, hay que terminar la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. "Somos una comunidad pequeña", ha añadido.

En cuanto al futuro uso que se dará al edificio, Urrutia ha explicado que la decisión se adoptará entre Gobierno, Parlamento de Cantabria y Ayuntamiento de Santander.

Ha avanzado que, dadas las dimensiones del edificio, de cerca de 5.000 metros cuadrados, albergará espacios administrativos para dar servicio al Parlamento, así como instalaciones del Gobierno de Cantabria junto con lo que puede ser una dotación cultural o un espacio de encuentro para los vecinos, si bien no hay prisa para tomar la decisión definitiva.

Sí ha señalado que "en las próximas semanas" habrá una reunión con el Parlamento de Cantabria para conocer "cuáles son sus necesidades" dada la "precariedad" de sus instalaciones.