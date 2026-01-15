Cantabria activa el nivel 2 de prevención de incendios forestales

El Gobierno de Cantabria ha activado este jueves el nivel 2 del operativo de extinción de incendios forestales, con la movilización de 36 cuadrillas y el apoyo de la BRIFF, ante la previsión de viento sur y los índices de riesgo. En este sentido, durante las últimas 24 horas se han producido en la comunidad 10 incendios, todos extinguidos.

Así lo ha informado el director general de Biodiversidad, Ángel Serdio, que ha indicado que las previsiones meteorológicas para hoy son "bastante desfavorables", con vientos del sur muy fuertes en toda la región, que se encuentra en alerta amarilla por este motivo desde las 8.00 y hasta las 18.00 horas.

Además, ha precisado que los índices de riesgo para incendio forestal van a permanecer en situación de alto y muy alto en gran parte de la comunidad autónoma.

Por todo ello, la Consejería de Desarrollo Rural ha activado el dispositivo de lucha y extinción contra incendios forestales en toda la comunidad autónoma y movilizado a las 36 cuadrillas de bomberos forestales disponibles.

A este dispositivo se suma a partir de este mismo jueves la BRIFF de apoyo, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y que tiene su base en Jaedo, en Ruente.

"Cuando nos adentramos en el periodo más crítico para los incendios forestales en nuestra región, desde la Dirección General de Montes hacemos un llamamiento a la responsabilidad de todos para luchar contra esta auténtica lacra que suponen los incendiarios y los incendios forestales en nuestra querida Cantabria", ha manifestado Serdio.