Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su cantante Manuel Martínez

El grupo Medina Azahara se ha visto obligado a cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer este próximo viernes, 26 de septiembre, dentro de las Fiestas de San Mateo de Reinosa, por problemas de salud de su cantante Manuel Martínez.

En un comunicado, la concejala de Festejos, Celia Gómez, que ha deseado una pronta recuperación al músico, ha señalado que se está trabajando en la programación de un nuevo concierto.

El concierto de Medina Azahara era uno de los platos fuertes de la programación de San Mateo 2025, seguido en la noche del viernes de los "hits de los años 80" en una verbena con Paco Pis, Carlos Revuelta y Mon Fernández.

El sábado 27, 'El Día de las Peñas', incluye eventos como el XII Encuentro de Bandas de Música, con la agrupación de Mieres como invitada, actuaciones de calle y el Festival Rock in Reinosa, en la Plaza de España.

Y el domingo 28 podrá fin a las fiestas el Día de Campoo, en el que coparán las calles las tradiciones campurrianas, las actuaciones folclóricas y el Desfile de Carretas Típicas.