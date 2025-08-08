Campoo de Suso denuncia caos circulatorio en el túnel de Santiurde de la autovía A-67

El alcalde de Hermandad de Campoo de Suso, Pedro Luis Gutiérrez, ha remitido un escrito al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, mediante el que le solicita que intervenga ante los responsables del Ministerio de Transportes para solucionar el “caos circulatorio” que se

está produciendo todos los días por las obras en los túneles de la A-67 a la altura de Santiurde de Reinosa.

El alcalde ha trasladado al nuevo delegado del Gobierno, en la que - explica Gutiérrez- se forman retenciones kilométricas, en ocasiones de más de una hora de duración. Una situación que vienen padeciendo desde hace meses y que en agosto se ha agudizado con la afluencia de turistas, ha advertido.

“Por el día no se ve trabajando a nadie”

Pero lo que más indignación causa a los campurrianos es, según el alcalde, el hecho de que en los túneles “por el día no se ve trabajando a nadie” mientras permanece cortado con conos de señalización el carril sentido Santander.

Pedro Luis Gutiérrez ha explicado que los colapsos permanentes en la autovía causan gravísimos trastornos en la población de la zona de Campoo, como pérdidas de consultas sanitarias programadas, así como una imagen nefasta para el turismo que visita la zona.

Por todo ello, urge a que el Ministerio de Transportes garantice una conexión fluida y segura de la comarca de Campoo con la capital cántabra y el resto de la región.