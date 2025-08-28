Cabárceno inicia el cercado del risco del recinto de los lobos en el que se coló una familia de turistas

LEER MÁS Una familia se cuela en el recinto de lobos del Parque de Cabárceno

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha iniciado los trabajos de cercado del risco del recinto de los lobos al que se subió la familia de turistas que se coló en este espacio, durante su reciente visita a la instalación, hecho que fue grabado por otra persona y difundido en redes sociales.

Dichos trabajos se han iniciado de manera "inmediata", según ha informado este miércoles a Europa Press Cantur, y que ha explicado que los técnicos de mantenimiento del parque han "acotado el risco, cercándolo con una valla de madera".

"El diseño del cercado es el mismo de la valla que ya estaba colocada en el resto del entorno para garantizar la continuidad y estética de dicha zona", ha indicado la sociedad, que ha señalado que el objetivo del cercado es "reforzar los elementos disuasorios de paso al risco".

Y además, Cantur ha detallado que se ha limado la roca (risco) con el fin de "hacerla inaccesible y que ninguna persona pueda subirse y ponerse de pie en la misma", como hicieron estas tres personas, dos adultos y un menor. La grabación se iba a enviar a la Guardia Civil para su identificación y denuncia

Un caso aislado, según CANTUR

Los responsables Cabárceno han insistido en que el comportamiento de la familia que "se ha saltado las normas de seguridad es un caso aislado" y que este tipo de situaciones "no es lo habitual" en el Parque.

Así, "en general", los visitantes (más de 670.000 en 2024) "cumplen las normas de seguridad y acceden a observar los animales en las zonas y miradores habilitados en cada recinto".