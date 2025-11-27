Buruaga y Molleda no asisten acto de conciliación, que concluye sin avenencia

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario de Organización del PSOE cántabro, Agustín Molleda, no han acudido esta mañana a la sala de vistas número 11 de la sede judicial de Las Salesas para el acto de conciliación por la querella del también exalcalde de Cartes contra la 'popular' por injurias y calumnias, que ha concluido sin avenencia.

El señalamiento, ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, deriva de la denuncia del socialista tras las palabras de la jefa del Ejecutivo sobre las plazas fijas que él y su hermana consiguieron en el Ayuntamiento cuando era regidor, proceso que Buruaga tildó de "corrupción de libro".

Molleda anunció querella contra Buruaga por supuestas injurias, calumnias y perjuicio al honor en relación a esos puestos de trabajo, obtenidos por la "vía exprés" según la líder del PP y del Gobierno, que lo consideró "cuestionable" en lo legal e "infumable" en lo ético y político. Palabras en las que se ratificó después, al entender que no ha hecho "otra cosa que llamar a las cosas por su nombre".

Así, el socialista presentó demanda -de acto de conciliación- contra la 'popular' y, con motivo de la misma, se ha celebrado este jueves, a las 10.30 horas, este trámite obligatorio para la interposición de una querella criminal por injurias o calumnias, en las que ambas partes han estado representadas por sus abogados.

Molleda pide 1.000 euros a la presidenta de Cantabria en la demanda de conciliación --una cantidad "anecdótica o testimonial" porque lo que quiere el exalcalde de Cartes es que la 'popular' "rectifique"-- y su intención es destinar esta cantidad una causa benéfica relacionada con el cáncer.