Buruaga destaca a la teniente coronel María Pilar Villasante como pionera de la transformación de la Guardia Civil

LEER MÁS Onda Cero Cantabria concede el Premio Mujer Cantabria 2025 a María Pilar Villasante, primera teniente coronel de la Guardia Civil en Cantabria

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha hecho entrega esta tarde a la teniente coronel de la Guardia Civil, María Pilar Villasante, el Premio Mujer 2025 que concede Onda Cero Cantabria y que cumple este año su séptima edición.

El cuidado de las personas y la cercanía, principales motivaciones de Villasante

La teniente coronel Pilar Villasante se ha mostrado “entusiasmada” y “emocionada” por recibir el reconocimiento y ha destacado que siempre tuvo clara su vocación de servicio y de guardia civil.

Villasante ha señalado que una de sus principales motivaciones en su labor es el cuidado de las personas y la cercanía a la ciudadanía, y ha considerado que la preparación continua es fundamental “para hacer mejor nuestro trabajo”.

Sobre la presencia de la mujer en la Guardia Civil, ha valorado su importancia, junto a la creación de equipos formados por hombres y mujeres, que han conseguido enriquecer a la institución y han mejorado el trato al ciudadano. “Esa visión es el camino correcto”, ha subrayado la teniente coronel.

"Una santoñesa sobresaliente"

En un acto celebrado en el Palacio de La Magdalena, Buruaga ha ensalzado la trayectoria profesional y personal de la teniente coronel santoñesa María Pilar Villasante, “protagonista de un cambio significativo” en los cuerpos y fuerzas de seguridad y “un ejemplo inspirador para otras mujeres y nuevas generaciones”.

Y es que, como ha apuntado la presidenta regional, Villasante es responsable de personal de los 1.300 efectivos de la Comandancia de Cantabria, madre de cuatro hijas y una de las quince mujeres tenientes coroneles existentes hoy en España, por lo que ha valorado su excelencia profesional y su fuerte arraigo cántabro: “Esto es lo que yo llamo una santoñesa sobresaliente”.

Igualmente, ha subrayado su carácter pionero dentro de la Guardia Civil: “Has sido una precursora de la transformación de la Guardia Civil” y “has abierto camino para que más mujeres pudieran incorporarse, acceder a puestos de responsabilidad y superar barreras históricas que parecían inamovibles”, ha valorado Buruaga.

En su discurso, la jefa del Ejecutivo regional ha recordado momentos difíciles de la trayectoria de Villasante, desde sus años de formación en una academia con escasa presencia femenina hasta su vivencia del atentado de ETA en la T4 del aeropuerto de Barajas, y su capacidad para compatibilizar responsabilidades familiares y profesionales “con serenidad, entereza y rigor”.

Durante la entrega de este premio, Sáenz de Buruaga ha señalado que el reconocimiento de este año simboliza además la unión de tres pilares esenciales de la sociedad: “El valor de la mujer, el valor de la información y de los medios de comunicación independientes y el valor de una institución tan querida, tan cercana y tan nuestra como es la Guardia Civil”.

En este contexto, ha puesto en valor la iniciativa organizada por Atresmedia y Onda Cero Cantabria, destacando su labor de sensibilización y responsabilidad social: “¡Qué importante es el compromiso de los medios de comunicación y cuánto nos ayuda a defender la igualdad de oportunidades, a dar visibilidad y poner en valor el trabajo y el talento de las mujeres y a educar en una sociedad libre de violencia contra la mujer!”, ha declarado.

La presidenta ha extendido la felicitación a todas las mujeres candidatas al premio de este año y a las galardonadas en ediciones anteriores, que son, a su juicio, “mujeres merecedoras del aplauso colectivo por romper estereotipos, por su trayectoria vital y profesional y por dejarnos un legado que merece ser conocido”.

Por último, Buruaga ha hecho un llamamiento a toda la sociedad para seguir trabajando en defensa de la igualdad, la sensibilización y la lucha contra la violencia machista, y esas nuevas formas de explotación sexual en la era digital, “que afectan especialmente a las mujeres”.

“Debemos hacerlo juntos, (…) hombres y mujeres, todos somos necesarios, instituciones, empresas y colectivos sociales, y por supuesto con la ayuda valiosísima de medios de comunicación independientes, con periodistas libres y con información rigurosa y veraz”, ha concluido.

En este acto también han intervenido la primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo; la directora regional de Onda Cero, Pilar Santaolalla, junto a la guardia civil, Pilar Villacorta, que propuso la candidatura de la teniente coronel y que ha puesto de relieve las dificultades de llegar al rango que ostenta actualmente la galardonada.

Igualmente, ha asistido una amplia representación institucional, autoridades entre las que se encontraban las consejeras de Presidencia y de Igualdad del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, y Begoña Gómez, respectivamente, además de la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. La ceremonia ha sido conducida por la periodista de Onda Cero en Cantabria, María Gómez.

Esfuerzo, liderazgo y un referente para otras mujeres

Onda Cero Cantabria ha reconocido a la guardia civil María Pilar Villasante con el Premio Mujer 2025 como ejemplo de “esfuerzo, liderazgo, entrega, vocación de servicio público y un referente para las mujeres más jóvenes”.

Villasante ha sido la primera mujer cántabra en acceder al puesto de teniente coronel de este Cuerpo en la región y es la responsable de personal de los 1.300 efectivos con que cuenta la Guardia Civil en la comunidad.

Santoñesa de 46 años, ha recibido otras distinciones como la Cruz al Mérito Policial concedida por la Policía Nacional o la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

El galardón concedido por Onda Cero Cantabria está dotado con un cheque de 3.000 euros que la ganadora dona a la ONG que desee. En este caso, la teniente coronel de la Guardia Civil ha donado el dinero a la Asociación ‘Todos somos Iván’, que lucha contra el cáncer infantil.

La candidatura de Villasante ha sido seleccionada entre una treintena de propuestas presentadas por los oyentes de las emisoras de Atresmedia en Cantabria (Onda Cero y Europa FM).

La ganadora del séptimo premio Mujer Cantabria de Onda Cero toma el relevo de Conchi Ortega (2024), Marta Solana (2023), Paula Sumillera (2022), Eloísa Canga (2021), María Victoria Troncoso (2020) y Pepa Pérez Vega (2019).