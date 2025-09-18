Bulgaria, Lanzarote y Almería: nuevas conexiones de verano en el aeropuerto Seve Ballesteros

LEER MÁS Ryanair eliminará cuatro rutas del aeropuerto Seve Ballesteros reduciendo 60.000 plazas

El aeropuerto Seve Ballesteros estará conectado el próximo verano con los de Sofía (Bulgaria), Almería y Lanzarote, rutas que sumarán 40.000 plazas a la oferta del aeródromo de Santander.

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación la conexión con la capital búlgara, novedosa en esta comunidad autónoma y que no ofrecen otras ciudades del norte de España, y el próximo lunes hará lo propio con la ruta a la isla canaria, que se recupera así tras perderse en 2018. Ambos destinos tendrán dos vuelos semanales.

Y además, el Ejecutivo licitará próximamente la conexión con la provincia andaluza, que también es nueva en la región y que se operará "como mínimo" en el 'pico' de la temporada estival (entre finales de julio y principios de agosto), al igual que los rutas con Vigo y Jerez de la Frontera, que "se consolidan" así en verano.