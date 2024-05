Una "buena monja" que pasaba temporadas en Santillana del Mar: así definen las clarisas cántabras a la abadesa de Belorado

La polémica de las clarisas llega hasta Cantabria donde las monjas de Santillana del Mar no dan crédito a la decisión tomada por la abadesa de Belorado, sor Isabel de la Trinidad, a quien conocen desde novicia y que ha pasado temporadas en el convento cántabro.

Desde el convento de Santillana del Mar su superiora, sor María Jesús atiende la llamada de 'Más de Uno Cantabria' y sostiene que "es una monja buena" a la que "conocemos desde novicia", porque desde entonces "ha estado en nuestro convento pasando días".

Sor María Jesús no se explica qué ha podido pasar: "o ha perdido la cabeza o no sé, porque no me cabe en la cabeza" que "estando normal esa monja haya podido llegar a este extremo". Lo que la lleva a pensar que "se han entrometido algunas personas que las están comiendo el coco".