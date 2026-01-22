Binter volará entre Santander y Lanzarote a partir del 31 de marzo

La compañía aérea Binter ha anunciado este jueves, en el marco de la Feria de Turismo de Madrid (Fitur), una nueva ruta que conectará de forma directa la isla de Lanzarote con el Aeropuerto de Santander, a partir del 31 de marzo.

Los vuelos, que se han puesto a la venta este jueves 22, mantienen todas las características diferenciales del modo canario de volar de la compañía aérea, es decir, para los pasajeros de sus vuelos nacionales el de conexión entre islas es gratuito.

Esta novedad supone un hito para la conectividad del Archipiélago al ser la primera ruta nacional de Binter con una isla no capitalina y ha sido posible gracias al trabajo conjunto con las administraciones de ambas regiones, ha destacado la compañía en un comunicado.

La nueva ruta con Lanzarote, que será operada martes y sábado, posibilitará un crecimiento superior al 40% de la capacidad ofertada entre Canarias y Santander con respecto a la temporada de verano de 2025. De esta forma, ambas regiones estarán conectadas con una frecuencia diaria a través de Tenerife, los lunes y miércoles; Lanzarote, los martes y sábados; y Gran Canaria, los jueves, viernes y domingos.

El consejero de Turismo de Cantabria, Luis Martínez Abad, ha señalado que el Gobierno regional está "muy satisfecho" con esta nueva ruta y ha puesto en valor "las buenas relaciones" con Binter, que, desde su llegada al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, "ha facilitado que Cantabria y Canarias estén más cerca", ha subrayado.

"La ruta con Lanzarote es una mejora en número de plazas y en días de conexión con Canarias, lo que supone más facilidades para que los cántabros viajen a las islas y los canarios vengan a Cantabria, algo primordial para los intereses del turismo cántabro que está viendo cómo desde la llegada de Binter, el crecimiento de turistas canarios en Cantabria crece año tras año", ha asegurado.

Por su parte, el director de Programación, Gestión de Ingresos y Alianzas de Binter, Jonay Lobo, ha celebrado la apertura de esta nueva conexión, que "nos permite atender a la demanda de los cántabros y, al mismo tiempo, fortalecer la oferta de vuelos entre ambos destinos alcanzando una frecuencia diaria".

Los pasajeros de estos vuelos de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento de en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros como un aperitivo gourmet de cortesía, y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

Además, la compañía mantiene en estas rutas una de sus características diferenciales que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias, al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago.