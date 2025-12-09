El Banco de Sangre de Cantabria organiza el lunes un gran maratón solidario de donaciones

El Banco de Sangre y Tejidos (BSTC) y la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria (HDSC) han lanzado la campaña 'En Navidad, los mejores regalos no se compran', que incluye la celebración de un gran maratón solidario el próximo lunes 15 de diciembre en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de seguir donando sangre en un periodo, en el que tradicionalmente disminuyen las reservas sanguíneas.

En concreto, ambas entidades han impulsado esta campaña que tendrá lugar hasta el próximo 6 de enero, para sensibilizar a la ciudadanía y así reforzar la donación voluntaria, altruista y periódica de sangre y plasma durante este periodo crítico.

El punto álgido de la campaña tendrá lugar el próximo lunes con la celebración de un maratón especial en la Sala de Exposiciones del Hospital Valdecilla, entre las 08.30 y 21.00 horas, dirigida tanto a profesionales sanitarios como a la ciudadanía general.

Se trata de una jornada festiva para agradecer el altruismo de los cántabros en la que, además del refrigerio tradicional, los donantes recibirán obsequios especiales para los asistentes y participarán en el sorteo de cestas de Navidad.

Para facilitar la participación y evitar esperas, el Banco de Sangre ha reforzado sus canales digitales. Los donantes pueden reservar su camilla a través de la app oficial, la web de la Fundación Marqués de Valdecilla (https://citapreviabs.fmvaldecilla.es) o llamando al 640 244 120.

La campaña cuenta, además, con el apoyo de VITA, el asistente virtual inteligente que gestiona citas desde el número 842 842 010.

Villancicos con mensajes solidarios

En paralelo, desde esta semana, los autobuses municipales lucirán en sus traseras y laterales mensajes rotulados con la letra de este peculiar villancico: 'A donar va mi hermano', 'A donar va mi cuñada' o 'A donar van mis amigos'.

También varias emisoras de Cantabria replicarán el 'rin, rin, yo me remangué', recordando a los oyentes "que el gesto más valioso de estas fiestas se hace en el Pabellón 13 de Valdecilla" ya que, aunque cambien las rutinas por las fiestas, la necesidad de sangre (entre 60 y 80 donaciones diarias) se mantiene constante para atender urgencias, cirugías y tratamientos oncológicos.

En general, durante la época navideña, se registra tradicionalmente un descenso significativo en las reservas de sangre y plasma debido al aumento de desplazamientos, festividades familiares, cambios en rutinas de donación y una mayor incidencia de accidentes y urgencias médicas.

Este contexto genera un desajuste entre la disminución de donantes disponibles y la elevada demanda hospitalaria, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos vitales, intervenciones quirúrgicas programadas y la atención de emergencia.

Entre los requisitos para donar sangre se encuentra estar sano, tener entre 18 y 70 años y pesar más de 50 kilos.

Todo aquel que esté interesado en hacerlo puede acudir al Pabellón 13 del Hospital Valdecilla, así como a la unidad móvil que recorre de lunes a viernes diferentes localidades cántabras.

Esta agenda semanal puede consultarse en la página web del BSTC (www.fmvaldecilla.es), en la de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria (www.hdsc.org ) y en prensa local.