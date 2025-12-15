Balance de la huelga de médicos en Cantabria: 459 operaciones quirúrgicas, 3.644 pruebas diagnósticas y 32.962 consultas sin realizar

El resumen de la huelga nacional de médicos convocada para exigir el Gobierno de España un estatuto propio deja un total de 459 operaciones quirúrgicas suspendidas, el 80%, 3.644 pruebas diagnósticas sin realizar y casi 40.000 consultas (32.962) anuladas.

Han sido cuatro días de paro que, si bien los servicios mínimos han garantizado la continuidad asistencial para problemas graves o que requieren asistencia inmediata, tanto en Atención Primaria, como en los hospitales de la región, han coincidido con unos servicios sanitarios "ya tensionados" por el aumento de la demanda asistencial en plena temporada de gripe y otros virus respiratorios, típicos del invierno.

Impacto asistencial

Cabe reiterar que la actividad de urgencias y la asistencia a procesos prioritarios no demorables, como los procesos oncológicos, se ha mantenido al 100%, pero el resto de la actividad asistencial se ha visto afectada, especialmente la actividad quirúrgica.

Así, en Atención Primaria, se han suspendido 22.365 consultas, un 40% del total. Además, aunque se ha realizado el 100% de actividad de urgencias, éstas se han visto tensionadas, debido al incremento de la demanda, hasta alcanzar las 4.280 consultas estos días.

En los hospitales cántabros, además de las 459 intervenciones quirúrgicas suspendidas, se han anulado 1.672 primeras consultas, un 33,05%, y 5.281 (35,68%) de las consultas sucesivas. Respecto a las pruebas diagnósticas, no se han podido realizar 1.596 pruebas radiológicas, el 23,31%; 181 TAC, el 21,34% del total; 266 resonancias (47,58%); 226 colonoscopias (89,68%) y 1.375 otras pruebas (30,74%).

Tal es así, que el impacto sobre las urgencias hospitalarias ha provocado un incremento de las mismas del 19%, mientras que, en Atención Primaria, la presión añadida sobre los SUAP fue muy variable, oscilando por días y centros, con incrementos que van desde el 3,6 y el 24,5%, con mayor impacto en la jornada de huelga del martes.