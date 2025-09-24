El ayuntamiento retirará el cartel de El Sardinero con el nombre de Santander para realizar labores de mantenimiento

El Ayuntamiento de Santander, a través del servicio de Talleres Municipales, procederá mañana a la retirada del cartel con el nombre de la ciudad ubicado en la Segunda Playa de El Sardinero con el fin de realizar labores de mantenimiento.

El objetivo es acondicionar el estado de las letras que forman este recurso turístico que fue instalado en el año 2019 y que presentaban signos de deterioro por el paso del tiempo.

Una vez sean restauradas, está previsto que en la segunda quincena de octubre se vuelva a colocar el letrero en su emplazamiento ubicado en el borde marítimo de la Avenida García Lago.

El letrero fue fruto de una actuación realizada con cargo a los presupuestos participativos y su diseño se elaboró con la misma grafía de la marca Santander Ciudad y con iluminación nocturna.

Durante este tiempo ha sido un escenario recurrente para vecinos y turistas para fotografiarse tras las letras, con la Península de la Magdalena, la playa y la Bahía como fondo de paisaje.

El Ayuntamiento ha resaltado la buena acogida ciudadana que ha tenido esta iniciativa y, por ello, con esta actuación de los Talleres Municipales, acondicionará el estado del letrero para que continúe sirviendo de referencia al potencial turístico de Santander y a su marca como ciudad.