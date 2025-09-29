La autovía A-67, en Campoo de Enmedio, se cortará al tráfico desde mañana y hasta el 18 de octubre

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación superficial del firme en la autovía A-67 entre los km 117,150 y 135,900 a su paso por el término municipal de Campoo de Enmedio, en Cantabria.

En este contexto, se van a llevar a cabo ahora los trabajos de impermeabilización de la calzada sentido Santander del viaducto de Marlantes y, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 9:00 horas del mañana martes 30 de septiembre y previsiblemente hasta el día 18 de octubre de 2025, se producirá el corte de dicha calzada de la autovía A-67 en el tramo comprendido entre los km 127,4 y 128,2, abriéndose al tráfico en el mismo punto la calzada sentido Palencia.

Itinerario alternativo

Para garantizar la fluidez del tráfico durante este periodo, se propone el desvío a la calzada izquierda sentido Palencia entre los pasos de mediana, debidamente señalizados, situados en el tramo afectado.

Para facilitar el paso a los vehículos especiales de gran anchura (más de 4 m), se reservarán franjas horarias específicas los lunes, jueves y viernes de 20:00 a 21:30 horas, durante las cuales se les posibilitará la circulación a estos vehículos.

Por otro lado, para todos los vehículos que circulen por la A-67 sentido Santander, también se podrá tomar el enlace de la salida 126 para continuar el trayecto por la carretera N-611 y reincorporarse a la autovía en el enlace 133.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sigue apostando por la mejora en la movilidad viaria en Cantabria tras la puesta en servicio del nuevo nudo de Torrelavega, a finales de julio pasado, que ha contado con una inversión total superior a los 160 millones de euros; o la adjudicación por 11,4 millones de euros, también en julio, de los trabajos para adecuar al paso de peatones y bicicletas las travesías de la N-611 y N-623, en Santander