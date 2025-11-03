La Audiencia Provincial de Cantabria señala el 28 de noviembre la vista para formalizar la conformidad de los investigados en el caso Obras Públicas

La Audiencia Provincial de Cantabria ha señalado el 28 de noviembre a la una de la tarde la vista para formalizar la conformidad de los investigados en el caso Obras Públicas.

Se trata del segundo señalamiento que realiza la Sección Tercera, después de que una de las partes informara al tribunal de la imposibilidad de comparecer el pasado 31 de octubre, la fecha que se había fijado inicialmente.

La presidenta del tribunal del jurado, la magistrada Almudena Congil, presidirá el viernes 28 el acto en el que la fiscalía, el Gobierno de Cantabria como acusación particular y los investigados suscribirán el acuerdo al que llegaron tras la instrucción de la causa.

Este acuerdo evita la constitución de un jurado, que sería el tribunal encargado de enjuiciar a los investigados. Dado que estos han anunciado que van a reconocer los hechos y se van a conformar con las penas pedidas por las acusaciones, el juicio no se celebrará.

Una causa con más de cien tomos

El Juzgado de Instrucción n.º 5 de Santander ha sido el encargado de investigar la causa desde su inicio, el 18 de octubre de 2022, hasta que dictó el auto de apertura de juicio oral, el pasado 12 de septiembre.

La envergadura y complejidad de este procedimiento en sus casi tres años de instrucción se traduce en 56 tomos de trámite, 55 de anexos documentales y más de doce terabytes de material aportado en soporte informático.