La Audiencia de Cantabria señala el 31 de octubre la vista para formalizar la conformidad de los investigados en el caso Obras Públicas

La Audiencia Provincial de Cantabria ha señalado el 31 de octubre a las diez de la mañana la vista para formalizar la conformidad de los investigados en el caso Obras Públicas.

La presidenta del tribunal del jurado, la magistrada de la Sección Tercera Almudena Congil, presidirá en la citada fecha el acto en el que la Fiscalía, el Gobierno de Cantabria como acusación particular y los investigados suscribirán el acuerdo al que llegaron tras la instrucción de la causa.

Este acuerdo evita la constitución de un jurado, que sería el tribunal encargado de enjuiciar a los investigados. Dado que estos han anunciado que van a reconocer los hechos y se van a conformar con las penas pedidas por las acusaciones, el juicio no se celebrará.

La vista de conformidad ha sido señalada el 31 de octubre, si bien, tal y como prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes pueden solicitar la suspensión de la misma si concurre alguna de las causas contempladas en la citada ley como, por ejemplo, la coincidencia con otro señalamiento al que deba acudir alguno de los letrados de las partes.

Una causa con más de cien tomos

El Juzgado de Instrucción n.º 5 de Santander ha sido el encargado de investigar la causa desde su inicio, el 18 de octubre de 2022, hasta que dictó el auto de apertura de juicio oral, el pasado 12 de septiembre.

La envergadura y complejidad de este procedimiento en sus casi tres años de instrucción se traduce en 56 tomos de trámite, 55 de anexos documentales y más de doce terabytes de material aportado en soporte informático.